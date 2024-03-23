AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 23 Mart listesi!

Az önce deprem nerede oldu? Az önce deprem nerede oldu? sorusu araştırılıyor. Deprem olduğunu hissedenler yakınımdaki deprem araştırması yapmakta. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Peki, Son dakika deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD yaşanan depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine 166 km uzaklıkta olduğunu duyururken depremin derinliğini 15.92 km olarak paylaştı. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.