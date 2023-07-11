Yazın habercisi olan ayvalardan yapılan reçeller çok seviliyor. Vatandaşlar Ayva Reçeli'nin nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki, Ayva Reçeli nasıl yapılır? Ayva Reçeli tarifi, Ayva Reçeli nasıl yapılır ev yapımı? Ayva Reçeli nasıl yapılır püf noktaları nelerdir? Ayva Reçeli faydaları nelerdir?

Yaza en çok yakışan ve kahvaltı sofralarının göz bebeği olan Ayva Reçeli tarifi, faydaları ve püf noktaları çok merak ediliyor. Peki, Ayva Reçeli nasıl yapılır? Ayva Reçeli tarifi, Ayva Reçeli nasıl yapılır ev yapımı? Ayva Reçeli nasıl yapılır püf noktaları nelerdir? Ayva Reçeli faydaları nelerdir? İşte detaylar…

AYVA REÇELİ NASIL YAPILIR?

Ayva reçeli yapımında; 1 adet büyük boy ayvanın kabuğunu soyup, ortadan ikiye kesin. Ayvayı minik küpler halinde doğrayın. Çekirdek kısımlarını çıkartıp, kenara alın. Daha sonra orta boy derin bir tencere içine doğranmış ayvaları ve çekirdek kısımlarını koyun. Bu kısımda ayvanın çekirdekleri olduğundan dolayı reçele renk vermesi için gereklidir. Ardından ayvaların üzerine 2 su bardağı su ekleyip, orta ateşte ayvalar yumuşayana kadar pişirin. Daha sonra yumuşayan ayvaların üzerine 2 su bardağı toz şeker ekleyip, karıştırın. Ardından 3 damla limon suyu koyup, tekrar karıştırın. Ayva reçeli kısık ateş üzerinde hafifçe koyu bir kıvam alana kadar pişirin. Yaklaşık 35-40 dakika kadar pişirin.

Reçelin kıvamını anlamak için bir kaşık kadarını bir tabağa koyup, buzdolabına koyun. 2 dk bekletin. Çıkardığınızda koyu bir kıvama ulaşmış ise reçel olmuş demektir. Eğer çok sulu ise biraz daha kaynatmaya devam edin. Reçelin kıvamı istenilen koyuluğa geldi ise (ne çok sulu ne de çok koyu olmalı) ocaktan alın. Hazırladığınız ayva reçelini sıcak olarak cam şişe içine koyun. Şişenin kapağını sıkıca kapatıp ters çevirip, ılıyana kadar bekletin.Hazırladığınız ayva reçelini uzun bir süre bu şekilde saklayabilirsiniz. Eğer hemen tüketecekseniz bu işlemi yapmanıza gerek yok. (ye-mek.net)