Aybüke Yalçın kimdir? Aybüke Yalçın ne öğretmeni idi? Aybüke Yalçın ne zaman şehit oldu? - Haberler

Aybüke Yalçın kimdir, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ölüm yıl dönümünde hayatı başta olmak üzere Aybüke Yalçın kimdir? Aybüke Yalçın ne öğretmeni idi? Aybüke Yalçın ne zaman şehit oldu? soruları neden, nasıl, ne zaman soruları merak ediliyor. İşte bilgiler...

AYBÜKE YALÇIN KİMDİR?

Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın, 1994 yılında Çorum Osmancık'ta doğdu. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. 2016'da Batman'ın Kozluk ilçesine müzik öğretmeni olarak atandı. Aynı zamanda izci lideriydi. Şenay Aybüke Yalçın, Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör örgütü PKK saldırısında, karne dağıttıktan sonra evine gittiği sırada yaralandı ve kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit olmasının ardından mezun olduğu üniversitenin orkestra salonuna adı verildi. Ailesi de kemanını buraya bağışladı.

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