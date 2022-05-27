ASSAM nedir? ASSAM görevleri nelerdir? - Haberler

Son dönemde en çok konuşulan konular arasında yer alan ASSAM hakkında araştırmalar yapılır. ASSAM hakkında ASSAM nedir? ASSAM görevleri nelerdir gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

ASSAM NEDİR?

ASSAM sitesinde yapılan açıklama şu şekildedir:

"Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneğinin Amacı

Müslüman Milletlerin refahı, kurdukları devletlerin bekası, Dünyada barışın tesisi ve adaletin hâkimiyetinin, İslam Ülkelerinin bir süper güç olarak Dünya siyaset sahnesine çıkması ile mümkün olabileceği düşüncesinden hareketle; Müslüman Devletlerin; her biri milli güç unsurları ile ilgili veri tabanının oluşturulmasını, münferit ve müşterek iç ve dış tehdit değerlendirmelerinin yapılmasını, iç ve dış güvenlik plan esaslarının tespit edilmesini ve ortak irade altında toplanması için ihtiyaç duyulan müesseseler ve bu müesseselerin teşkilatlanma esas ve prensiplerinin oluşup gelişmesini sağlayacak fikri çalışmaları yapmaktır."

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