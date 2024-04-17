ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 17-18 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 18 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 18 Nisan Ankara su kesintisi saatleri...

17 NİSAN ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 17.04.2024 12:30:00

Tamir Tarihi: 17.04.2024 17:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ KARACAKAYA MAH MEBUSKENT YOLU İÇERİSİNDE BULUNAN Q200 DUKTİL İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLASIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: KARACAKAYA MEBUSKENT EVLERİ VE CİVARI

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 17.04.2024 14:30:00

Tamir Tarihi: 17.04.2024 16:00:00

Detay: YENİCE MAHALLESİ KÜMEEVLERDE OLUŞAN 90 LIK OVC BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR

Etkilenen Yerler: YENİCE MAHALLESİ GENELİ

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 17.04.2024 16:30:00

Tamir Tarihi: 17.04.2024 20:00:00

Detay: Gölbaşı ilçesi ballık pınar mahallesi ballık pınar caddesinde @ 110 PE borudaki arıza nedeniyle 17/04/2024 saat 16:30 ile 20:00 arasında su kesintisi yapılacaktır

Etkilenen Yerler: ballık pınar mahallesi