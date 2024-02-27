ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 27 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 27 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 27 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

27 ŞUBAT ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

AKYURT

Arıza Tarihi: 27.02.2024 15:30:00

Tamir Tarihi: 27.02.2024 17:00:00

Detay: KIZIK MAHALLESİ KÖY İÇİNDE OLUŞAN ARIZA NEDENİ İLE İLGİLİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR

Etkilenen Yerler: KIZIK MAHALLESİ

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 27.02.2024 11:00:00

Tamir Tarihi: 27.02.2024 14:00:00

Detay: Pursaklar saray Cumhuriyet mahallesi Atatürk caddesi içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.

Etkilenen Yerler: Saray Cumhuriyet Mahallesinin bir kısmı