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ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi!

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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 24 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 24 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

24 ŞUBAT ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

AYAŞ

Arıza Tarihi: 23.02.2024 11:50:00

Tamir Tarihi: 23.02.2024 22:00:00

Detay: Sinanlı Mahallesi Değirmen Başı Mevkinde bulunan kuyunun Enerji-SA arızası sebebiyle Sinanlı genelinde su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Sinanlı Cuma, Hocasinan, Mahkeme Mahalleleri

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 23.02.2024 18:00:00

Tamir Tarihi: 23.02.2024 21:00:00

Detay: Pursaklar Fatih mahallesi platin sokak içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Fatih mahallesi bir kısmı Mimar Sinan Mahallesi bir kısmı.

AKYURT

Arıza Tarihi: 24.02.2024 15:00:00

Tamir Tarihi: 24.02.2024 18:00:00

Detay: Akyurt İlçesi Balıkhisar Mah. Küme evleri içi ana iletim hattında oluşan arza nedeniyle 3 saat su kesintisi olacaktır

Etkilenen Yerler: Balıkhisar Mah

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