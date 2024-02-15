ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 15 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 15 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 15 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

15 ŞUBAT ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

MAMAK

Arıza Tarihi: 15.02.2024 10:00:00

Tamir Tarihi: 15.02.2024 20:00:00

Detay: Zirvekent mahallesi Osmanlı caddesi içinde oluşan @ 200 lük içme suyu şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle saat 20.00 kadar su verilemeyecektir.

Etkilenen Yerler: Zirvekent mahallesi Sultan konutları

AYAŞ

Arıza Tarihi: 15.02.2024 16:00:00

Tamir Tarihi: 15.02.2024 23:00:00

Detay: Ayaş İlçesi Hacıveli Mahallesi içerisindeki Karakaya Depo içme suyu Ø90 PVC dağıtım hattı arızası nedeni ile Su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş Hacıveli, Camiatik, Dervişimam, Emine Tevfika Ayaşlı, Ferahfaki, Hacımemi, Ömeroğlu, Şeyhmuhittin Mahalleleri geneli

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 15.02.2024 17:15:00

Tamir Tarihi: 15.02.2024 21:00:00

Detay: DETAY : ETİMESGUT İLÇESİ GÜZELKENT MAHALLESİ DEVRİMLER CADDESİ İÇİNDE 300 Q İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: : YAVUZSELİM MAHALLESİ,GÜZELKENT MAHALLESİ, DEVLET MAHALLESİ GENELİ

SİNCAN

Arıza Tarihi: 15.02.2024 17:35:00

Tamir Tarihi: 15.02.2024 23:55:00

Detay: Yenikent Mustafa Kemal Mahallesi Ayaş yolu içi Hasan Şahan Kışlası yanı Tren yolu çalışmasında ana boruda oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Mustafa Kemal Mahallesi Menderes Mahallesi Fevzi Çakmak Mahallesi 29 Ekim Mahallesi Çoğlu Mahallesi