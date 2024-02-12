ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 12 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 12 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 12 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

12 ŞUBAT ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

KALECİK

Arıza Tarihi: 12.02.2024 09:30:00

Tamir Tarihi: 13.02.2024 16:30:00

Detay: SU KESİNTİSİ Kalecik Ahikemal Şenyurt Ahiler Yenice Mahallesi içerisinde Kentsel dönüşüm işlerinden ve bağlantı çalışmaları yapılmasından dolayı su kesintisi yapılacaktır. Su Kesinti Tarihi 12.2.2024 Saati: 09.30 Su Verilme Tarihi 12.2.2024 Saati:13:30

Etkilenen Yerler: Ahiler Yenice ve Ahikemal Şenyurt Mahallesi bir kısmı

MAMAK

Arıza Tarihi: 12.02.2024 12:00:00

Tamir Tarihi: 12.02.2024 16:30:00

Detay: Zirvkent mahallesi Osmanlı caddesi içinde oluşan @225 PE içme suyu şebekesi arza nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: etkilenen yerler zirvekent mahallesi sultan konutları

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 12.02.2024 12:30:00

Tamir Tarihi: 12.02.2024 17:00:00

Detay: ETİMESGUT İLÇESİ ERYAMAN MAHALLESİ 3. CADDE İÇERİSİNDE İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: ERYAMAN MAHALLESİ GENELİ

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 12.02.2024 13:45:00

Tamir Tarihi: 12.02.2024 17:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ TURGUT ÖZAL MAHALLESİ 2294 SK İÇERİSİNDEKİ PE Ø160 MM BORUDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMISTIR..

Etkilenen Yerler: TURGUT ÖZAL MAH. 2294 SK VE ÇAKIRLAR MEVKİİ BİR KISMI.

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 12.02.2024 14:30:00

Tamir Tarihi: 12.02.2024 18:00:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ ATATÜRK MAHALLESİ FERAH 4 SOKAKTA OLUŞAN SU ARIZASINBDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞ OLUP TAHMİNİ ARIZA BİTİŞ SAATİ 18:00 OLARAK PLANLANMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: ÇUBUK İLÇESİ ATATÜRK MAH HAKYOL CADVE YEŞERTİ CADDESİ

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 12.02.2024 14:30:00

Tamir Tarihi: 12.02.2024 18:00:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ ATATÜRK MAHALLESİ FERAH 4 SOKAKTA OLUŞAN SU ARIZASINBDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞ OLUP TAHMİNİ ARIZA BİTİŞ SAATİ 18:00 OLARAK PLANLANMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: ÇUBUK İLÇESİ ATATÜRK MAH HAKYOL CADVE YEŞERTİ CADDESİ

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 12.02.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 12.02.2024 19:00:00

Detay: Gölbaşı ilçesi bahçelievler mahallesi 79 caddede @ 200 Luk bransman bağlantısı nedeniyle 12/02/2024 saat 09:00 ile 19:00 arasında su kesintisi yapılacaktır

Etkilenen Yerler: Bahçelievler mahallesinin bir kısmı.

POLATLI

Arıza Tarihi: 12.02.2024 09:30:00

Tamir Tarihi: 12.02.2024 17:00:00

Detay: ARIZA TARİHİ VE SAATİ 12.02.2024 09:00 TAMİR TARİHİ 12.02.2024 17:00 PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde içme suyu dağıtım şebeke hattında ani oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).

Etkilenen Yerler: : Cumhuriyet Mahallesi Yeni Mahalle Zafer Mahallesi İstiklal mahallesi Şehitlik Mahallesi Fatih Mahallesi Kurtulş Mahallesi

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 12.02.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 12.02.2024 22:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Tamirciler Sokakta Dağıtım Şebeke Hattında Oluşan Arıza Sebebi İle Su Kesintisi Uygulanmaktadır (Vemiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dİleriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Tamirciler Sokakta Ve Hacıkara Mahallesi Bir Kısmı