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ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Ankara su kesintisi listesi!

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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 7 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 7 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 7 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 7 Aralık Ankara su kesintisi saatleri!

7 ARALIK ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 6.12.2023 10:20:00

Tamir Tarihi: 6.12.2023 17:00:00

Detay: Detay: Yenimahalle ilçesi Yuvaköy mahallesi Mermerciler sanayi sitesi içerisinde Ø150 lik içme suyu şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Yuvaköy mermerciler sitesi

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 6.12.2023 10:40:00

Tamir Tarihi: 6.12.2023 23:55:00

Detay: ETİMESGUT İLÇESİ ŞEKER MAHALLESİ 1408 CADDE İÇİNDE İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: ŞEKER MAHALLESİ TAMAMI ŞEHİT OSMAN AVCI MAHALLESİ BİR KISMI

KAZAN

Arıza Tarihi: 6.12.2023 13:15:00

Tamir Tarihi: 6.12.2023 19:00:00

Detay: Yenimahalle susuz pompada meydana gelen arızadan dolayı su kesintisi yaşanacaktır.

Etkilenen Yerler: Saray Mahallesi

AKYURT

Arıza Tarihi: 6.12.2023 13:40:00

Tamir Tarihi: 6.12.2023 17:00:00

Detay: BALIKHİSAR MAHALLESİ KOCA SEYİT ONBAŞI CADDESİ ASELSAN A.Ş İÇİNDE OLUŞAN ARIZA NEDENİ İLE İLGİLİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR

Etkilenen Yerler: BALIKHİSAR MAHALLESİ YILDIRIM BEYAZIT CADDESİ BALIKHİSAR MAHALLESİ ÇANKIRI BULVARI GÜZELHİSAR MAHALLESİ ÇANKIRI BULVARI ÇINAR MAHALLESİ ÇANKIRI BULVARI

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