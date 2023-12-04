ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Aralık Ankara su kesintisi listesi!
ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 5 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 5 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 5 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 5 Aralık Ankara su kesintisi saatleri!
5 ARALIK ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
AKYURT
Arıza Tarihi: 4.12.2023 09:00:00
Tamir Tarihi: 4.12.2023 17:00:00
Detay: YILDIRIM MAHALLESİ MEZARLIK CADDESİ İÇİNDE OLUŞAN ARIZA NEDENİ İLE İLGİLİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: YILDIRIM MAHALLESİ
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 4.12.2023 15:00:00
Tamir Tarihi: 4.12.2023 17:00:00
Detay: Alacaatlı mahallesi Alacaatlı köyü içi ,110 luk şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır,etkilenen yerler Alacaatlı köyü.
Etkilenen Yerler: Alacaatlı köyü
PURSAKLAR
Arıza Tarihi: 4.12.2023 17:00:00
Tamir Tarihi: 4.12.2023 20:00:00
Detay: Pursaklar İlçesi Yunus emre mahallesi yunus emre caddesi içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Pursaklar yunus emre mahallesi bir kısmı