Üye Girişi
Haberler

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık Ankara su kesintisi listesi!

Son Güncelleme:
Abone Ol

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Aralık Ankara su kesintisi saatleri!

2 ARALIK ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SEREFLIKOÇHISAR

Arıza Tarihi: 2.12.2023 08:00:00

Tamir Tarihi: 2.12.2023 23:55:00

Detay: ŞEREFLİKOÇHİSAR İLÇESİ MERKEZ MAHALLELERİN BİRÇOĞUNU BESLEYEN 2500M³ İÇMESUYU DEPOSUNU BESLEYEN POMPALARIN DEĞİŞİMİ NEDENİ İLE 02.12.2023 CUMARTESİ GÜNÜ 08:00-23:59 SAATLERİ ARASINDA PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: YENİ MAHALLE , KALE MAHALLESİ, SANAYİ MAHALLESİ, İSTİKLAL MAHALLESİ, MUSTAFACIK MAHALLESİ, EKİCİ MAHALLESİ, HÜRRİYET MAHALLESİ, SARIKAYA MAHALLESİ, BOĞAZİÇİ MAHALLESİ VE AKSEKİ MAHALLESİ

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 1.12.2023 16:00:00

Tamir Tarihi: 1.12.2023 18:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Kurtuluş Mahallesi Milli Egemenlik Caddesinde Bulunan Abone Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Plansız Su kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Kurtuluş Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi Ve Kurtuluş Mahallesinin Bir Kısmı

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Ankara Gündem Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Can Gürzap neden öldü, hasta mıydı? (Kurtlar Vadisi Davut Tataroğlu öldü mü?) Can Gürzap kimdir? Kaç yaşında, nereli, neden öldü? Can Gürzap'ın hayatı! MasterChef 100 bin lira kim kazandı? 1 Aralık MasterChef ödül oyunu 100 bin TL'yi kim kazandı? MasterChef ödül oyununu kim aldı? 1 Aralık Cuma Ödülü kim kazandı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 1 Aralık Yalı Çapkını 48. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Ateş Kuşları CANLI İZLE! 1 Aralık Ateş Kuşları 33. Yeni bölüm CANLI YAYIN! Ateş Kuşları FULL İZLE! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 2 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 2 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? HANGİ BANKA NE KADAR FAİZ VERİYOR? Akbank, Ziraat, Garanti, İş Bankası, Deniz Bank, Fibabanka mevduat faiz oranları yüzde kaç? Kayserispor neden puan silme cezası aldı? Kayserispor ceza mı aldı, neden?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title