ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık Ankara su kesintisi listesi!
ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Aralık Ankara su kesintisi saatleri!
2 ARALIK ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
SEREFLIKOÇHISAR
Arıza Tarihi: 2.12.2023 08:00:00
Tamir Tarihi: 2.12.2023 23:55:00
Detay: ŞEREFLİKOÇHİSAR İLÇESİ MERKEZ MAHALLELERİN BİRÇOĞUNU BESLEYEN 2500M³ İÇMESUYU DEPOSUNU BESLEYEN POMPALARIN DEĞİŞİMİ NEDENİ İLE 02.12.2023 CUMARTESİ GÜNÜ 08:00-23:59 SAATLERİ ARASINDA PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: YENİ MAHALLE , KALE MAHALLESİ, SANAYİ MAHALLESİ, İSTİKLAL MAHALLESİ, MUSTAFACIK MAHALLESİ, EKİCİ MAHALLESİ, HÜRRİYET MAHALLESİ, SARIKAYA MAHALLESİ, BOĞAZİÇİ MAHALLESİ VE AKSEKİ MAHALLESİ
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 1.12.2023 16:00:00
Tamir Tarihi: 1.12.2023 18:00:00
Detay: Beypazarı İlçesi Kurtuluş Mahallesi Milli Egemenlik Caddesinde Bulunan Abone Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Plansız Su kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)
Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Kurtuluş Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi Ve Kurtuluş Mahallesinin Bir Kısmı