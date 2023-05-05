ASKİ Ankara su kesintisi: 5-6 Mayıs Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte ASKİ 6 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ6 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

KAZAN

Arıza Tarihi: 6.05.2023 14:00:00

Tamir Tarihi: 5.05.2023 16:00:00

Detay: Kahramankazan Orhaniye Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı içerisinde yapılan deplase çalışmasından dolayı kesinti yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Orhaniye Mahallesi, Dağyaka Mahallesi

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 5.05.2023 14:30:00

Tamir Tarihi: 5.05.2023 18:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YAKACIK MAHALLESİ YAKACIK BULVARI İÇERİSİNDE Ø 300 mm LİK İÇME SUYU ŞEBEKE İLETİM HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZADAN KAYNAKLI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: YAKACIK MAHALLESİ

MAMAK