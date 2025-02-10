Asil Nadir kimdir, ne iş yapar? Asil Nadir kaç yaşında, nereli?

Bir dönem restorancılıktan tekstile, medyadan şişelenmiş su üretimine kadar birçok sektörde yatırımlarıyla dikkat çeken ve dünyanın en zengin iş insanları arasında gösterilen Kıbrıslı Türk iş insanı Asil Nadir, geçtiğimiz saatlerde tedavi gördüğü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da hayatını kaybetti. Eşi tarafından sosyal medyada duyurulan bu üzücü haberin ardından birçok kişi, Asil Nadir'in hayatı, yaşı, hastalığı ve kariyeri hakkında bilgi aramaya başladı. Peki, Asil Nadir kimdir, kaç yaşında, nereliydi? İşte merak edilen soruların yanıtları…

ASİL NADİR KİMDİR?

1 Mayıs 1941'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Lefke şehrinde doğan iş insanı Asil Nadir, 1960'lı yılların başında ailesi ile birlikte İngiltere'ye taşınarak burada tekstil sektörüne girdi. Kıbrıslı Türk iş insanı, 1960'lı yılların başında ailesiyle birlikte İngiltere'ye taşınarak iş dünyasına ilk adımlarını attı. Burada tekstil sektöründe başlayan kariyeri, kısa süre içerisinde uluslararası bir başarı hikayesine dönüştü.

Asil Nadir, İngiltere'ye taşındıktan sonra özellikle tekstil alanında büyüme fırsatlarını değerlendirdi. 1980'li yıllarda, o dönem sıkıntıda olan İngiltere merkezli Polly Peck şirketinin hisselerini satın alarak bu şirkete yatırım yaptı. Bu hamle, onun kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Polly Peck, Asil Nadir'in liderliğinde elektronik, gıda ve hizmet sektörlerinde önemli bir büyüme gösterdi.

Asil Nadir İngiltere

Asil Nadir, İngiltere'deki başarısının ardından Türkiye'ye yönelerek burada da büyük yatırımlar yaptı. Özellikle medya ve elektronik sektörlerinde önemli projelere imza atan Nadir, bir dönem Türkiye'de Günaydın ve Güneş gazetelerini satın alarak medya sektöründe etkin bir rol üstlendi. Elektronik alanında da yatırımlar gerçekleştiren Asil Nadir, o dönemde Türkiye ekonomisine katkıda bulunan girişimciler arasında yer aldı. Ancak Polly Peck'te yaşanan mali skandallar ve İngiltere'deki hukuki süreçler, onun Türkiye'deki yatırımlarını da etkiledi.

1990'lı yılların başında, Asil Nadir'in başkanı olduğu Polly Peck şirketi, mali açıdan zorlu bir döneme girdi. İngiltere'de açılan soruşturmalar, şirketin finansal durumunun çökmesine neden oldu. Asil Nadir, zimmet suçlamalarıyla İngiltere'de yargılandı ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu süreçte şirketinin hisseleri değer kaybetti ve Nadir, sahip olduğu büyük serveti önemli ölçüde kaybetti. İngiltere'deki mahkumiyetin ardından, Asil Nadir bir süre Kıbrıs'a dönerek iş hayatını burada sürdürmeye çalıştı.

Asil Nadir kimdir

Asil Nadir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne döndükten sonra medya sektörüne yatırım yapmaya devam etti. KKTC'nin bir dönem en yüksek tirajlı gazetesi olan Kıbrıs Gazetesi'ni kurarak burada etkili bir medya gücü oluşturdu. Bu gazete, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hem siyasi hem de toplumsal konularda ses getiren yayınlar yaptı.

Asil Nadir, 23 Ocak 2025 tarihinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Asil Nadir'in vefatı, iş dünyasında ve medyada geniş yankı uyandırdı. Bir dönem uluslararası iş dünyasının en etkili isimlerinden biri olan Asil Nadir, Kıbrıs ve Türkiye'deki yatırımlarıyla tanınıyordu. Cenaze töreni Lefkoşa'da düzenlendi. Türkiye ve Kıbrıs'ta yatırımlarıyla adından söz ettiren iş insanı, özellikle medya sektöründe yaptığı atılımlar ve iş dünyasındaki faaliyetleriyle biliniyor.

Asil Nadir ve eşi

ASİL NADİR EVLİ Mİ?

Asil Nadir, yaşamı boyunca üç kez evlilik yaptı. İş dünyasındaki başarılarının yanı sıra, özel hayatıyla da sık sık gündeme geldi. İlk evliliklerini genç yaşlarda gerçekleştiren Nadir, son olarak Nur Nadir ile evlendi. Bu evlilik, Nadir'in en uzun süren ve en çok bilinen evliliği oldu.

Asil Nadir

ASİL NADİR'İN ÇOCUĞU VAR MI?

Asil Nadir'in ilk evliliğinden iki çocuğu bulunmaktadır. Çocuklarının büyük bölümü hayatlarını İngiltere'de sürdürmektedir. Nadir'in ailesi, onun iş dünyasındaki başarılarını yakından takip eden ve destekleyen kişilerden oluşmaktadır.

Asil Nadir'in çocuğu var mı