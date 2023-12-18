Asgari ücret görüşmeleri devam ederken Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Asgari ücret toplantısı son durum nedir ve asgari ücret ne kadar olacağı gündeme geliyor. Peki, Asgari ücret toplantısı son durum nedir? Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması! Asgari ücret kaçıncı toplantıda belli olacak?

Asgari ücret toplantısı son durum nedir ve asgari ücret ne kadar olacağı gündeme geliyor. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması merak ediliyor. Asgari ücret kaçıncı toplantıda belli olacak? Detaylar haberimizdedir…

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SON DURUM NEDİR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından ilk açıklama işçi temsilcisi Türk-iş'ten geldi. Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Rakam telaffuz edilmedi, şu anda bir sonuç yok." dedi.

ASGARİ ÜCRET KAÇINCI TOPLANTIDA BELLİ OLACAK?

Eğer yüzde 40 zam gelirse asgari ücret 15 bin 963 lira olacak. Eğer zam oranı yüzde 45 olursa asgari ücret 16 bin 533 liraya, yüzde 50 olursa 17 bin 103 liraya çıkacak. Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR?

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.