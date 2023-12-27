Asgari ücret 3. toplantıda belli olacak mı ve 27 Aralık Kabine Toplantısı'nda asgari ücret zammı açıklanacak mı soruları gündemden düşmüyor. Milyonları beklediği yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacağı merak ediliyor. Asgari ücret zammı bugün gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'nda açıklanacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Asgari ücret 3. toplantıda belli olacak mı? 27 Aralık Kabine Toplantısı'nda asgari ücret zammı açıklanacak mı? Detaylar haberimizdedir…

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTIDA BELLİ OLACAK MI?

Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Yılın son kabine toplantısının ana gündem maddesi ekonomi olacak. Kabinede memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışın yanı sıra milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2024 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret de masaya yatırılacak.

27 ARALIK KABİNE TOPLANTISI'NDA ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLANACAK MI?

Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek. 2024 yılında geçerli olacak asgari ücrete Kabine toplantısında geniş yer ayrılacak. Yeni asgari ücretin hafta içinde açıklanması öngörülürken, enflasyon üzerinden yapılan hesaplamaya göre asgari ücret zammında alt sınır yüzde 40. Refah payının da bu orana eklenmesi durumunda asgari ücrete yapılacak zam yüzde 50'leri bulabilir.

ASGARİ ÜCRET ZAM TAHMİNLERİ

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:

Yüzde 35'lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

Yüzde 40'lık zamda 15 bin 962 lira

Yüzde 45'lik zamda 16 bin 532 lira

Yüzde 50'lik zamda 17 bin 103 lira

Yüzde 55'lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık'ta yaptı. İlk toplantının ardından asgari ücret belirleme aşamalarındaki takvim oluşturularak, yapılan çalışmalar paylaşıldı. Komisyon, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaptı. Toplantıda temel ekonomik veriler masaya yatırıldı. İki toplantıda da henüz bir rakam telaffuz edilmedi. Asgari ücrette 3. toplantının tarihi henüz açıklanmadı. Asgari ücretin 31 Aralık sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.