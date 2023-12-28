Asgari ücret 2024 netleşti mi? Sorusu, gerçekleştirilmekte olan toplantılar kapsamında birçok vatandaş tarafından merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren tarafıyla Ankara'da bir araya geldi. Kritik toplantının sona ermesinin ardından kameralar karşısına geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Asgari ücret 2024 netleşti mi? Sorusunu yanıtladı. Peki, Asgari ücret 2024 netleşti mi? Asgari ücret belli oldu mu, kesinleşti mi? 2024 yılında asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET 2024 NETLEŞTİ Mİ?

2024 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Ancak yapılan zam işçi temsilcisi TÜRK-İŞ'i memnun etmedi. Yapılan zamma muhalefet şerhi koyduklarını belirten TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Bizim asgari ücret talebimiz 18 bin liraydı. Yılda 2 kez zam yapılmasını istedik." Dedi. Buna göre 2024 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret 17 bin 2 lira olarak netleşti. Toplantıda konuşan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ise, asgari ücrete yapılan zamma muhalefet şerhi koyduklarını açıkladı. Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Asgari ücrette, önceki döneme göre yüzde 49 artış oldu.

"ASGARİ ÜCRETTE TALEBİMİZ 18 BİN LİRAYDI"

"Geçen hafta TÜRK İŞ Başkanlar kurulunu topladık, müzakere yaptık. Arkadaşlarımız üç toplantı boyunca evin, marketin durumunu, enflasyonu anlatma imkanı buldular." diyen Ergün Atalay, "Talebimiz 18 bin liraydı. Yılda iki kez yapılmasıydı. Ama anlaşılan rakam 17 bin lira. Burada TÜRK-İŞ'in talebini anlatmış oldum. Bu geçim ücreti oldu. Benim burada bir an evvel enflasyon dursun, pazarlığa gerek yok şeklindedir." ifadelerini kullandı.