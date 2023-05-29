Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ ayrıldı mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlü çiftin neden ayrıldıkları araştırılıyor. Peki, Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ ayrıldı mı? Arzum Onan Mehmet Aslantuğ neden ayrıldı? Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan ayrılık sebebi ne? İşte detaylar...

27 yıl önce nikah masasına oturan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, boşanma kararı aldı. Duruşmaları bugün görülençift, yollarını ayırdı. Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan ayrıldı mı sorusu merak konusu oldu. Ünlü çift neden ayrıldı araştırılıyor. Peki, Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ ayrıldı mı? Arzum Onan Mehmet Aslantuğ neden ayrıldı? Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan ayrılık sebebi ne? Detaylar haberimizde...

ARZUM ONAN VE MEHMET ASLANTUĞ AYRILDI MI?

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çiftinin 27 yıllık evlilikleri tek celsede bitti. Beykoz Adliyesi'ne el ele gelen çift, duruşma sonrasında da el ele çıkarak uzaklaştı. Kararını açıklayan mahkeme Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un boşanmasına karar verdi. Böylelikle 27 yıllık evlilik 10 dakika süren duruşma sonunda bitti. Duruşma sonrasında adliyeden birlikte çıkan çift, soruları yanıtsız bıraktı.

ARZUM ONAN MEHMET ASLANTUĞ NEDEN AYRILDI?

Mehmet Aslantuğ'dan psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanacağı ileri sürülen Arzum Onan, 6 Mayıs'ta Instagram hesabından eşiyle fotoğrafını yayınlayarak 29 Mayıs'ta boşanacaklarını duyurmuştu. Haklarında çıkan psikolojik şiddet iddiasını yalanlayan Onan, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: "Net söylüyorum; bazılarının vicdanı yok. Sırf kendi çıkarları uğruna, neredeyse bir ömür geçirdiğim, hepinizin yakından tanıdığı; tutarlı, saygılı, hassas Mehmet'i, son derece çirkin bir yalanla, konumlandığı siyasi mücadelesi üzerinden vurmaya çalışıyorlar. Oysa çok nazik bir üslupla açıklamaya çalıştım."