Arnavutköy yangın hangi fabrikada? Arnavutköy'de nerede yangın çıktı? - Haberler

ARNAVUTKÖY, İSTANBUL (Haberler.com) - Arnavutköy yangın hangi fabrikada, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.

ARNAVUTKÖY'DE YANGIN HANGİ FABRİKADA?

Arnavutköy Haraççı Mahallesi Madalya Sokak'ta bulunan, aydınlatma malzemesi üretilen bir fabrikada saat 07.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 3 fabrikaya daha sıçradı. İhbar üzerine Çatalca, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt'tan itfaiye ekipleri olay yerine geldi.

VATANDAŞLAR SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA KATILDI

Vatandaşlar da yangını söndürme çalışmalarına yardım etti. Vatandaşlar damacana ve hortum ile yangına müdahale etti. Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Birkaç sokak kapatılırken, yandaki işletmelerdeki çalışmalar da durduruldu. Öte yandan, itfaiye ekiplerinin alevlere teslim olan fabrikayı söndürme çalışması havadan görüntülendi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.

"HERHANGİ BİR CAN KAYBI SÖZ KONUSU DEĞİL"

İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakam Vekili Mehmet Hüseyin Nail Anlar da olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Anlar, "2 fabrikada yangın devam ediyor. Bir fabrikadaki yangın kontrol altına alındı." bilgisini verdi. Anlar, AFAD, sağlık ve itfaiye ekiplerinin bölgede olduğunu, 70 araçlık itfaiye filosu ve 200 personelle yangına müdahale edildiğini belirterek, "Bir itfaiye erimizde yaralanma mevcut. Hayati bir tehlikesi yok. Hastanemizde gerekli müdahaleler yapıldı. Şu an sağlık durumu iyi. Yangında herhangi bir can kaybı söz konusu değil. Yangının çıkış sebebi yapılan incelemeler sonucu belli olacak." ifadelerini kullandı.

Olay yerinden ilk gelen görüntüler şu şekilde:

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