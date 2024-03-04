Antalyaspor Gaziantep FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Antalyaspor Gaziantep FK maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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ANTALYASPOR GAZİANTEP FK MAÇI KAÇ KAÇ?

Antalyaspor Gaziantep FK maçı 0-0'lık eşitlik ile devam ediyor.

ANTALYASPOR GAZİANTEP FK MAÇI CANLI YAYIN

Antalyaspor Gaziantep FK maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Antalyaspor Gaziantep FK maçını şifresiz izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

ANTALYASPOR GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Antalyaspor Gaziantep FK maçı saat 20.00'de başlayacak.

ANTALYASPOR GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?

Antalyaspor Gaziantep FK maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak.

ANTALYASPOR GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Gaziantep FK maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

ANTALYASPOR GAZİANTEP FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Antalyaspor Gaziantep FK maçı Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.