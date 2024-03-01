Antalya'da Deprem mi oldu? Az önce Antalya'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Antalya deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Antalya deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Antalya deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Antalya depremleri! 16 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi!

ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 86.97 km uzaklıkta meydana gelen deprem, 2024-03-01 tarihinde saat 09:48:13'te kaydedildi. Depremin büyüklüğü 3.5 (Ml) olarak ölçüldü, merkez üssü Akdeniz olarak belirlendi. Depremin derinliği 32.63 km olarak tespit edilirken, enlem 35.71528 N, boylam 31.59778 E koordinatlarında gerçekleşti.