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Ankara'da yağmur saat kaça kadar sürecek? Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İç Anadolu, Akdeniz'in batısı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli sağanak beklendiğini duyurarak, vatandaşlara sel ve su baskını uyarısı yaptı. Uyarı yaptığı iller arasında Ankara'da var. Peki, Ankara'da yağmur saat kaça kadar sürecek?

Ankara'da yağmur saat kaça kadar sürecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İç Anadolu, Akdeniz'in batısı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli sağanak beklendiğini duyurarak, vatandaşlara sel ve su baskını uyarısı yaptı. Uyarı yaptığı iller arasında Ankara'da var. Peki, Ankara'da yağmur saat kaça kadar sürecek? Detaylar...

ANKARA'DA YAĞIŞ SAAT KAÇA KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji tarafından yarın için yapılan sarı uyarıda Ankara, Antalya, Konya, Muğla, Amasya, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Isparta, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Tokat, Yozgat, Aksaray ve Kırıkkale'de kuvvetli sağanak beklendiği açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İç Anadolu'da beklenen yağışların; yarın sabah saatlerinden 20.00'ye kadar devam edeceği bildirildi.

Ankara'da yağmur saat kaça kadar sürecek? Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı!

Vatandaşlardan, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalarla ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

SARI KOD UYARISI NEDİR?

Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır anlamına gelmektedir.

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