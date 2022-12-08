Amasya TOKİ kura çekilişi ne zaman? Amasya TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Amasya etabı için yapılacak olan kura çekimi ne zaman merak ediliyor. Amasya TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacağı gündeme geliyor. Peki, Amasya TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ kura çekimleri başladı. Amasya TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Amasya TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Amasya TOKİ kura çekimi ne zaman? Amasya TOKİ kura çekimi ne zaman? Amasya TOKİ kura çekimi saat kaçta?

AMASYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ Amasya kura çekimi 13 Aralık tarihleri arasında yapılacaktır.