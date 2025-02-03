Altın fiyatları yükseldi mi? 3 Şubat çeyrek altın, gram altın ve yarım altın kaç TL?
ABD Merkez Bankası (Fed)'in geçtiğimiz hafta faiz oranlarını sabit bırakması ve ABD'nin Çin, Meksika ve Kanada'ya ek gümrük vergisi kararı alması, altın fiyatlarını yukarı yönlü tetiklemişti. Bu gelişmelerin etkisiyle altın rekor seviyelere ulaşırken, yeni haftada beklenmedik bir düşüş yaşandı. Peki, bugün gram altın ne kadar? 1 ons altın kaç dolar? İşte, altın fiyatlarında son durum...
Haftanın ilk günü piyasanın ters yönde hareket etmesiyle şaşkınlığa neden olan altın fiyatları, ABD'nin ticaret savaşlarını yeniden gündeme taşıması üzerine yukarı doğru yön alırken aynı zamanda doların değer kazanması altını baskı altına aldı. Kıymetli maden piyasasında fiyatlar gerilemeye başlarken düşüşü merak konusu haline geldi. Peki, 1 Gram altın şu an kaç TL? Gram altın ne kadar? İşte, en güncel ve anlık gram altın fiyatları...