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Altın fiyatları yükseldi mi? 3 Şubat çeyrek altın, gram altın ve yarım altın kaç TL?

Altın fiyatları yükseldi mi? 3 Şubat çeyrek altın, gram altın ve yarım altın kaç TL?
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ABD Merkez Bankası (Fed)'in geçtiğimiz hafta faiz oranlarını sabit bırakması ve ABD'nin Çin, Meksika ve Kanada'ya ek gümrük vergisi kararı alması, altın fiyatlarını yukarı yönlü tetiklemişti. Bu gelişmelerin etkisiyle altın rekor seviyelere ulaşırken, yeni haftada beklenmedik bir düşüş yaşandı. Peki, bugün gram altın ne kadar? 1 ons altın kaç dolar? İşte, altın fiyatlarında son durum...

Haftanın ilk günü piyasanın ters yönde hareket etmesiyle şaşkınlığa neden olan altın fiyatları, ABD'nin ticaret savaşlarını yeniden gündeme taşıması üzerine yukarı doğru yön alırken aynı zamanda doların değer kazanması altını baskı altına aldı. Kıymetli maden piyasasında fiyatlar gerilemeye başlarken düşüşü merak konusu haline geldi. Peki, 1 Gram altın şu an kaç TL? Gram altın ne kadar? İşte, en güncel ve anlık gram altın fiyatları...

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın saat 11:21 itibarıyla yüzde 0.17 artışla 3231,87'ten işlem görüyor.

Altın fiyatları yükseldi mi? 3 Şubat çeyrek altın, gram altın ve yarım altın kaç TL?ONS Altın

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 11:21 itibarıyla yüzde 0.10 artışla 5222,35'ten işlem görüyor.

Altın fiyatları yükseldi mi? 3 Şubat çeyrek altın, gram altın ve yarım altın kaç TL?Çeyrek altı

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 11:21 itibarıyla yüzde 0.10 artışla 10444,71'den işlem görüyor.

Altın fiyatları yükseldi mi? 3 Şubat çeyrek altın, gram altın ve yarım altın kaç TL?Yarım altın

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 11:21 itibarıyla yüzde 0.10 artışla 20857,18'den işlem görüyor.

Altın fiyatları yükseldi mi? 3 Şubat çeyrek altın, gram altın ve yarım altın kaç TL?Tam altın

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 11.05 itibarıyla yüzde -0,39 değer kaybıyla 2787,52'den işlem görüyor.

Altın fiyatları yükseldi mi? 3 Şubat çeyrek altın, gram altın ve yarım altın kaç TL?Gram altın

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3180 liradan alınırken 3223 liradan satılıyor.

Altın fiyatları yükseldi mi? 3 Şubat çeyrek altın, gram altın ve yarım altın kaç TL?Kapalıçarşı'da altın

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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