Alparslan Büyük Selçuklu 'Erbasgan' kimdir, kim canlandırıyor? Alparslan dizisi Erbasgan 'Ferit Kaya' kimdir, kaç yaşında, nereli? - Haberler

Alparslan: Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan tarih ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizide yer alan karakterler kimdir merak ediliyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu 'Erbasgan' kimdir, kim canlandırıyor? Alparslan dizisi Erbasgan 'Ferit Kaya' kimdir, kaç yaşında, nereli? Erbasgan karakterini kim canlandırıyor? İşte ayrıntılar...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 'ERBASGAN' KİMDİR?

İbrahim Yınal'ın kardeşidir. Tuğrul ve Çağrı Beylerin amcası Yusuf Yınal'ın oğludur. Alparslan'ın kız kardeşi Gevher Hatun'a aşıktır.

ERBASGAN KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki Erbasgan karakterini "Ferit Kaya" canlandırmaktadır.

FERİT KAYA KİMDİR?

Ferit Kaya (d. 24 Şubat 1984; Eğil, Diyarbakır) Zaza kökenli Türk dizi ve sinema oyuncusu.

Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana sanat Dalı mezunudur. Kavak Yelleri (2007) adlı TV dizisinin ikinci, üçüncü ve dördüncü sezonlarında Uğur karakterini canlandıran Ferit Kaya, Kanal D'de salı akşamları yayınlanan 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' (2010) adlı TV dizisinde Resul karakteriyle rol almıştır. Ayrıca Kanal D'de perşembe akşamları yayınlanan 'Kötü Yol' (2012) adlı TV dizisinde İhsan karakteriyle rol almıştır.

Ferit Kaya son olarak başrolünde Ata Demirer'in oynadığı Niyazi Gül Dörtnala filminde rol almıştır. Ferit Kaya Arka Sokaklar 'da Azminin oğlu Erdal rolünde oynamıştır. Familya 'da Hamit karakteriyle Rol Almıştır. Son olarak Çukur dizisinde 2019-2021 yılları arası "Murtaza" karakterini canlandırmıştır.

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