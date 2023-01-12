Genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, ses tellerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle konserlerine ara vermek zorunda kaldı. Sevenleri ise arama motorlarında Aleyna Tilki hasta mı, hastalığı ne? Aleyna Tilki ses teli felci mi oldu? sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...

Aleyna Tilki hasta mı, hastalığı ne? sorusu gündemde yer alıyor. Sevenlerini üzen haberin ardından Aleyna Tilki hasta mı, hastalığı ne? Aleyna Tilki ses teli felci mi oldu? soruları aratıldı. Tilki hakkında iddianın ardından doktoru açıklama yaptı. Peki, Aleyna Tilki hasta mı, hastalığı ne? Aleyna Tilki ses teli felci mi oldu? Detaylar haberimizde...

ALEYNA TİLKİ HASTA MI, HASTALIĞI NE?

Ses tellerinde yaşadığı sıkıntıdan dolayı bir süredir sahne alamayan Aleyna Tilki'nin ses tellerinin felç olduğunu iddia edildi. Tilki hakkında iddianın ardından açıklama yapan doktoru, "Tedavimizi gerçekleştirdikten sonra daha güçlü bir şekilde sahnelere dönecek" diyerek felç iddiasını yalanladı.

Tilki'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan doktoru ise genç şarkıcının tedavisinin devam ettiğini söyledi. Tilki'nin doktoru konu hakkında yaptığı açıklamada "Ses terapilerimize devam ediyoruz. Şarkı söylemek daha doğrusu profesyonel ses icrası iki boyutu olan bir iş ve birinci boyutu tabi ki sanatsal yetenekler ve müzik bilgisi. İkinci boyutu ise spor. Siz sahnede performans gerçekleştiriyorsanız bunun sportif kısmı da var. Örneği profesyonel bir futbolcunun hayatı boyunca karışılacağı sakatlıklar olabilir. Bu futbolcular uygun tedaviyle tekrar sahaya dönüyorlar. Bizde Aleyna Hanım ile tedavimizi gerçekleştirdikten sonra daha güçlü bir şekilde sahnelere döneceğiz" ifadelerini kullandı.

ALEYNA TİLKİ KİMDİR?

Aleyna Tilki 28 Mart 2000'de, Konya'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına devam eden Aleyna Tilki, lise öğrencisidir.

Aleyna Tilki, 28 Mart 2000'de Of, Trabzonlu bir anne ve Konyalı bir babanın çocuğu olarak Konya'da dünyaya geldi. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonlarda görüldü. Ağustos 2016'da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" adlı single'ında vokal olarak yer aldı. Single'ın YouTube'da yayınlanan klibi 2016'da Türkiye'de en çok izlenen video klip oldu ve bir yıl içinde 480 milyondan fazla izlendi. Böylece en çok izlenen Türkçe şarkı klibi unvanını yakaladı.Şarkı ise MusicTopTR Resmî Listesi'nde 2 numaraya kadar yükseldi. Tilki, Temmuz 2017'de ilk solo single'ı "Sen Olsan Bari"yi yayımladı ve Türkiye'de aynı listede 1 numara oldu.

Çıkışının ilk aylarında içkili mekânlarda sahne alması, reşit olmadığı gerekçesiyle toplumun bir kesiminin tepkisini çekti. Kasım 2016'da Diyarbakır'daki bir konseri sırasında mekâna iki el yapımı ses bombası atıldı.

Tilki, Mayıs 2019'da dünyanın en büyük müzik şirketlerinden Warner Music Group ile anlaşma imzaladı ve sonrasında Tilki'nin şirketle bir İngilizce albüm ve 4 single yapacağını açıklandı. Bu onu bu şirketle çalışan ilk Türk şarkıcı yaptı.

DİSKOGRAFİ

Single'lar

"Cevapsız Çınlama" (Emrah Karaduman ile) (2016)

"Sen Olsan Bari" (2017)

"Yalnız Çiçek" (Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları) (2018)

"Dipsiz Kuyum" (BombarDuman) (2018)

"Sevmek Yok" (BombarDuman) (2018)

"Nasılsın Aşkta" (2019)

"Yalan" (2020)

"Bu Benim Masalım" (2020)

"Nehir" (İşte Bu Benim Masalım Dizi Müziği) (2021)

FİLMOGRAFİ

Televizyon

Yetenek Sizsiniz Türkiye (2014)

İşte Bu Benim Masalım (2021)

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Fuse Tea (2018)

Cornetto (2019, 2020)