AK Parti Konak Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Konak adayı kim?

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Ak Parti'nin İzmir'in ilçelerinde aday göstereceği isimler de merak ediliyor. Cumartesi günü açıklanması beklenen listeyle ilgili kulislere sızan bilgilere göre; 12 ilçede mevcut başkanlarla devam edilecek. 5 ilçede ise henüz karar verilmiş değil. Peki, AK Parti Konak Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Konak adayı kim?

AK PARTİ KONAK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti'nin merakla beklenen İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor. Haliç Kongre Merkezi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Konak Belediye Başkan adayının Ceyda Bölünmez Çankırı olduğunu açıkladı. Buna göre 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı olmuştur.

AK PARTİ KONAK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR?

Ceyda Bölünmez Çankırı AK Parti'nin merakla beklenen yeni Konak Belediye Başkan adayıdır.