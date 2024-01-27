AK Parti Kemalpaşa Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Kemalpaşa adayı kim?

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Ak Parti'nin İzmir'in ilçelerinde aday göstereceği isimler de merak ediliyor. Cumartesi günü açıklanması beklenen listeyle ilgili kulislere sızan bilgilere göre; 12 ilçede mevcut başkanlarla devam edilecek. 5 ilçede ise henüz karar verilmiş değil. Peki, AK Parti Kemalpaşa Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Kemalpaşa adayı kim?

AK PARTİ KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti'nin merakla beklenen İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor. Haliç Kongre Merkezi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kemalpaşa Belediye Başkan adayının Galip Atar olduğunu açıkladı. Buna göre 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Galip Atar olmuştur.

AK PARTİ KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR?

Galip Atar AK Parti'nin merakla beklenen yeni Kemalpaşa Belediye Başkan adayıdır.