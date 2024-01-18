AK Parti HATAY adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti HATAY Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

AK Parti Hatay adayı belli oldu mu? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklamasının ardından netlik kazandı ve gündeme geldi. Ak Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısını bugün yapıyor. Bu kapsamda AK Parti Hatay Belediye başkan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, AK Parti HAK Hatay KARİ adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Hatay Belediye başkan adayı kim oldu 2024?İşte detaylar...

AK PARTİ HATAY ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenmekte olan törende 48 ilin adayını açıkladı. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile AK Parti Hatay adayı Mehmet Öntürk oldu. Buna göre AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde Hatay Belediye başkan adayı olacak. Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala Ankara ve İzmir dahil birçok ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimler netleşmişti.

AK PARTİ HATAY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU 2024?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Hatay Belediye başkan adayı Mehmet Öntürk olmuştur.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MEHMET ÖNTÜRK KİMDİR?

Mehmet Öntürk, 18 Mart 1970 tarihinde Hatay Kırıkhan'da doğmuştur. Babasının adı Bekir, annesinin adı Yüksel'dir. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur. İktisatçı, sanayici ve çiftçi olarak faaliyet gösteren Öntürk, tarım ve tarıma dayalı işletmecilik alanında çalışmaktadır. Aynı zamanda Antakya Ticaret Borsası Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmüştür.

Siyasi kariyerine AK Parti'de başlamış, 2002-2007 yılları arasında AK Parti Kırıkhan İlçe Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Daha sonra 24. Dönemde AK Parti Hatay Milletvekili olarak seçilmiştir. Milletvekilliği süresince Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu ile Çevre ve KİT Komisyonu üyelikleri görevlerinde bulunmuştur.