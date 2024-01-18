AK Parti GÜMÜŞHANE adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti GÜMÜŞHANE Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

AK Parti GÜMÜŞHANE adayı belli oldu mu? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklamasının ardından netlik kazandı ve gündeme geldi. Ak Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısını bugün yapıyor. Bu kapsamda AK Parti GÜMÜŞHANE Belediye başkan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, AK Parti GÜMÜŞHANE adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti GÜMÜŞHANE Belediye başkan adayı kim oldu 2024?İşte detaylar...

AK PARTİ GÜMÜŞHANE ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenmekte olan törende 48 ilin adayını açıkladı. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile AK Parti Gümüşhane adayı Ercan Çimen oldu. Buna göre AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde Gümüşhane Belediye başkan adayı olacak. Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala Ankara ve İzmir dahil birçok ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimler netleşmişti.

AK PARTİ GÜMÜŞHANE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU 2024?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti GÜMÜŞHANE Belediye başkan adayı Ercan Çimen olmuştur.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ERCAN ÇİMEN KİMDİR?

Ercan Çimen, 1966 yılında Gümüşhane'de doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Gümüşhane'de tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde İktisat bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından aile şirketi olan Çimenler Grup'ta yönetim kurulu üyesi olarak ticari hayata atılmıştır. Çimen, aynı zamanda Çimenler Grup bünyesindeki çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin yönetim kurulu üyeliğini sürdürmektedir.

Girişimci ruhu ve kurumsallaşma çabalarıyla Çimen, aile şirketinin büyümesine ve çeşitlenmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Çimenler Grup, Çimenler Otel, Çimenler Kuyumculuk, Çimenler Otomotiv, Harşit Tur, Balyemez Konağı ve Ataç Konağı gibi sektörlerde hizmet veren şirketleri içermektedir.

Ercan Çimen, Gümüşhane'de üç kuşaktır ticaretle uğraşan bir aileden gelmektedir. Yaptığı yatırımlar ve girişimleriyle Gümüşhane'de ve ülke genelinde 500'den fazla kişiye istihdam sağlamıştır. Ayrıca çeşitli meslek ve sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev almış ve şehrin sosyal hayatına önemli katkılarda bulunmuştur.

Siyasi kariyerine Doğru Yol Partisi'nde Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Başkan Vekilliği görevleri ile başlayan Çimen, 2009 yerel seçimlerinde AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan adayı olmuş, ancak az bir oy farkıyla seçimi kaybetmiştir. 15 Şubat 2011 tarihinde AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığı görevine getirilmiştir.

Ercan Çimen, evli ve iki çocuk babasıdır. 31 Mart 2019'da gerçekleşecek olan yerel seçimlerde AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiştir.