AK Parti Bursa adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 Bursa Belediye Başkan adayı kim oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adaylarını açıklıyor. AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim oldu merak konusu oldu. Arama motorlarında Bursa Belediye Başkan Adayının ismi sorgulatılıyor. Peki, AK Parti Bursa adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 Bursa Belediye Başkan adayı kim oldu?Detaylar haberimizde...

AK PARTİ ADAYLARINI AÇIKLADI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adaylarını açıklıyor. Alfabetik sıraya göre açıklanan listeye göre Artvin adayı Mehmet Kocatepe, Aydın adayı Mustafa Savaş, Balıkesir adayı Yücel Yılmaz, Bingöl adayı Erdal Arıkan, Bursa adayı Alinur Aktaş oldu.

46 BELEDİYE BAŞKAN ADAYI İSE 15 OCAK'TA ANKARA'DA BELLİ OLACAK

Tanıtım lansmanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan aralarında İstanbul'un da yer aldığı 12 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adayını İstanbul'da açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri kalan 46 belediye başkan adayını ise 15 Ocak'ta Ankara'dan duyuracak. İlçe belediye başkan adayları ise 15 Ocak'tan sonra belli olacak.