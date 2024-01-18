AK PARTİ ADAY TOPLANTISI CANLI SON DAKİKA: AK Parti büyükşehir belediye başkan aday toplantısı İZLE! Erdoğan'ın açıklaması HD!

Ak Parti aday toplantısı canlı izleme linki, 17 büyükşehir ve 31 ilin adayının bugün açıklanacak olması nedeniyle gündeme geliyor ve araştırılıyor. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantı öncesi Ak Parti'nin Ankara ve İzmir dahil birçok ilde aday göstereceği isimler de netleşti. İşte AK Parti büyükşehir belediye başkan aday toplantısı İZLE! AK Parti aday toplantısı canlı izleme linki ve Erdoğan'ın açıklaması!

AK PARTİ ADAY TOPLANTISI CANLI SON DAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklayacak. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantı öncesi AK Parti'nin Ankara ve İzmir dahil birçok ilde aday göstereceği isimler de netleşti. AK Parti aday toplantısı canlı izleme linkine haberimiz içerisinden kolay bir şekilde ulaşabilir ve Erdoğan'ın açıklaması canlı olarak dinleyebilirsiniz.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesinde AK Parti'de hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İzmir dahil 48 ilin adayını açıklayacağı AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.

AK PARTİ ADAY TOPLANTISI CANLI YAYINI HANGİ KANALDA?

AK Parti aday toplantısı canlı yayını Saat 14.00'den itibaren birçok televizyon kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır. AK Parti aday toplantısı canlı yayınına haberimiz içerisinde ulaşabilir ve TRT Haber ekranları üzerinden AK Parti aday toplantısı canlı Full HD olarak izleyebilirsiniz.

AK PARTİ'NİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024

Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala Ankara ve İzmir dahil birçok ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimler netleşti.İşte AK Parti'nin büyükşehir belediye başkan adayları;

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş

Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halis Bilden

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün (MHP Adayı)

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan (MHP Adayı)

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar

Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç

Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas

Cumhurbaşkanı Erdoğan

HANGİ İLİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI BELLİ OLDU?

Erdoğan, 7 Ocak'ta Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adaylarını açıklanmıştı. İstanbul'da Murat Kurum, Kocaeli'de Tahir Büyükakın, Eskişehir'de Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Bursa'da mevcut belediye başkanı Alinur Aktaş, Denizli'de mevcut belediye başkanı Osman Zolan, Balıkesir'de mevcut belediye başkanı Yücel Yılmaz, Aydın'da Milletvekili Mustafa Savaş, Samsun'da Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Erzurum'da mevcut belediye başkanı Mehmet Sekmen, Muğla'da Prof. Dr. Aydın Ayaydın, Ordu'da ise Mehmet Hilmi Güler aday olmuştu.