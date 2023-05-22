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Aile ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Aile dizisi yeni bölümler hangi gün yayınlanıyor, Salı günü mü?

Aile ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Aile dizisi yeni bölümler hangi gün yayınlanıyor, Salı günü mü?

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Show TV'nin beğenilen dizisi Aile hangi gün yayınlanıyor merak edildi. Dizinin tam gününü ve saatini merak eden izleyiciler, Aile ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Aile dizisi hangi gün yayınlanıyor, Salı günü mü? araştırması yapıyor. Peki, Aile ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aile dizisi yeni bölümleri hangi gün? İşte detaylar...

Aile, Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, ilk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Türk televizyon dizisidir. Peki, Aile ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Aile dizisi hangi gün yayınlanıyor, Salı günü mü? İşte ayrıntılar...

Aile dizisi her hafta Salı günü saat 20:00'da Show TV'de ekranlara geliyor.

Aile dizisinin yeni bölümleri Salı günü ekrana geliyor. Dizinin yeni bölümleri Salı yayınlanıyor. Ayrıca Aile dizisinin bazı günler tekrar bölümleri ekrana gelebiliyor.

Aile ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Aile dizisi yeni bölümler hangi gün yayınlanıyor, Salı günü mü?

Tanınmış bir aileden gelen Aslan Soykan, kendisiyle benzer sorunlar yaşayan psikolog Devin Aydın ile tanışır ve aile içinde farklı durumlar ortaya çıkar.

  • Kıvanç Tatlıtuğ - Aslan Soykan, Soykan ailesinin lideri.
  • Serenay Sarıkaya - Devin Akın, yolu Aslan ile kesişen bir psikolog.
  • Nejat İşler - Cihan Soykan, Aslan'ın abisi.
  • Canan Ergüder - Leyla Soykan Sayıcı, Aslan'ın ablası.
  • Nur Sürer - Hülya Soykan, Aslan'ın annesi.
  • Levent Ülgen - İbrahim Soykan, Aslan'ın amcası.
  • İpek Tenolcay - Neşe Akın, Devin'in annesi.
  • Ushan Çakır - Ati
  • Emel Göksu - Seher Soykan, Aslan'ın babaannesi.
  • Esma Yeşim Gül - Ezgi, Devin'in en yakın arkadaşı.
  • Mert Denizmen - Tolga Sayıcı, Soykanların damadı.
  • Umutcan Ütebay
  • Yüsra Geyik - Yağmur Akın, Devin'in uyuşturucu bağımlısı, sorunlu kız kardeşi.
  • Ozan Gözel - Devin ve Yağmur'un sorunlu babası.
  • Ecem Simge Yurdatapan - Aysel, Aslan'ın Volta adlı mekanında sahneye çıkan solisti ve kız arkadaşı.
  • İpek Çiçek
  • Defne Piriçci
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Ahmet Katıksız Ay Yapım Aile Haberler

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