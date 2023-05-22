Aile ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Aile dizisi yeni bölümler hangi gün yayınlanıyor, Salı günü mü?

Show TV'nin beğenilen dizisi Aile hangi gün yayınlanıyor merak edildi. Dizinin tam gününü ve saatini merak eden izleyiciler, Aile ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Aile dizisi hangi gün yayınlanıyor, Salı günü mü? araştırması yapıyor. Peki, Aile ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aile dizisi yeni bölümleri hangi gün? İşte detaylar...