Aile dizisi Yağmur kimdir, kim canlandırıyor? Aile Yağmur gerçekte kim, adı ne?

Show Tv'nin yeni dizisi Aile'nin oyuncuları merak konusu oldu. Aile dizisinde yer alan Yağmur karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Aile dizisi Yağmur kimdir, kim canlandırıyor? Aile Yağmur gerçekte kim, adı ne? İşte detaylar...