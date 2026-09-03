Ağrı'da 'AGÂH' Projesiyle Çocuklar Sporla Buluşuyor: Pilot Okullarda İlk İnceleme Yapıldı

Ağrı Valiliği himaye ve koordinesinde hayata geçirilen "Ağrılı Gençler, Aktif Hayatlar (AGÂH) Spor Okulları Projesi" kapsamında pilot okullarda incelemelerde bulunuldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi ile İl Millî Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, okulları yerinde inceleyerek projede ilk adımı attı.

AĞRI’DA ÇOCUKLAR SPORLA BULUŞUYOR: “AGÂH” PROJESİNDE İLK İNCELEME

Valilik himayesinde, İl Özel İdaresi destekleriyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Millî Eğitim Müdürlüğü ortaklığında yürütülen AGÂH Projesi sahada hayat buluyor. Projenin ilk aşaması kapsamında, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi ve İl Millî Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan merkezdeki pilot okulları ( Cemil Meriç Ortaokulu, Ertuğrul Gazi Ortaokulu, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu, İpek Ortaokulu, Kazım Karabekir Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Mustafa Tekdal Ortaokulu, Selçuk Ortaokulu, Turgut Özal İmam Hatip, Yavuz Selim Ortaokulu Ortaokulu ) ziyaret ederek incelemeler gerçekleştirdi.

İl müdürleri, okulların bahçelerini ve uygun kapalı alanlarını gezerek standartlara uygun spor alanlarının kurulacağı noktaları yerinde değerlendirdi ve yetkililerden bilgi aldı.

"Ağrılı Gençler, Aktif Hayatlar (AGÂH) Spor Okulları Projemizle, çocuklarımızı sporla buluşturuyor; onların geleceğine yatırım yapıyoruz."

Burada açıklamalarda bulunan İl Müdürü Ahmet Çelebi; Valiliğimizin himaye ve koordinesinde, İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzle omuz omuza vererek hayata geçirdiğimiz AGÂH Spor Okulları Projesi'nde sahadaki ilk adımlarımızı attık. İl Millî Eğitim Müdürümüz Abdulhaluk Çakan ile birlikte pilot okullarımızı yerinde inceleyerek, çocuklarımız için kuracağımız spor alanlarının planlamalarını değerlendirdik.

İl merkezimizdeki mahalle ve köy okullarından tüm ilçelerimize kadar uzanan bu projeyle; okul bahçelerimizi ve uygun kapalı alanlarımızı standartlara uygun, cıvıl cıvıl spor yuvalarına dönüştürüyoruz. Basketboldan voleybola, futsaldan güreşe, bokstan karateye, taekwondodan judo, bilek güreşi, masa tenisi ve temel jimnastiğe kadar birçok branşta görevlendireceğimiz uzman antrenörlerimiz eşliğinde evlatlarımız düzenli spor eğitimleri alacaklar.

Bizim en büyük amacımız; yavrularımızın spora erişimini en üst seviyeye çıkarmak, onların gizli kalmış yeteneklerini erken yaşta keşfetmek ve vatanına, milletine bağlı, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sunmaktır.Yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte kapılarını açacak olan spor salonlarımız, öğrencilerimizin hem akademik hem de fiziksel gelişimini destekleyecek.

Bu vesileyle, projemize her zaman destek veren Valiliğimize, İl Özel İdaremize, kıymetli paydaşımız Millî Eğitim Müdürlüğümüze ve sahada fedakarlıkla çalışan tüm ekibimize yürekten teşekkür ediyorum. Ağrılı gençlerimizin ve çocuklarımızın sportif başarılarıyla gurur duyacağımız günler çok yakın; ilk adımı attık, kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Çakan; Valiliğimiz himayesinde ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile koordinasyon içerisinde hayata geçirdiğimiz AGÂH Spor Okulları Projesi, okullarımızı öğrencilerimizin fiziksel gelişimine katkı sunan canlı yaşam alanlarına dönüştürüyor. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Ahmet Çelebi ile birlikte pilot okullarımızda gerçekleştirdiğimiz incelemelerde, çocuklarımızın en iyi imkânlarla spor yapabilmesi için atacağımız adımları yerinde değerlendirdik. Eğitimi bir bütün olarak görüyor, bu anlamlı projeye katkı sunan Valiliğimize, İl Özel İdaremize ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu