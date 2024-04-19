AFAD Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Deprem nerede, kaç şiddetinde ve derinliğinde oldu?

Tokat'ta dün yaşanan 5.6'lık deprem konuşulurken bir deprem de İzmir'de meydana geldi. AFAD Seferihisar ilçesinin merkez üssü olduğu 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 11.02'deki sarsıntı çevre illerde de hissedildi. AFAD Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu?

DEPREM Mİ OLDU?

2 gündür depremlerle sarsılan Tokat gündemdeyken bir deprem de İzmir'de kaydedildi. AFAD, Seferihisar açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

DEPREM NEREDE OLDU?

Saat 11.02'de yaşanan depremin derinliği 6.97 kilometre olarak ölçülürken çevre illerde de hissedilen sarsıntı sonrası herhangi bir olumsuz durum açıklanmadı.