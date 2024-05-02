Survivor Yasin elendi mi? Dün akşam Survivor'a kim veda etti? sorularına yanıt aranıyor. Survivor All Star 2024 yarışmasında eleme heyecanı dorukta yaşandı. Survivor All Star 2024'de kim adaya veda etti? Yasin mi, Batuhan mı, Yunus Emre mi, yoksa Sercan mı? Dün akşam Survivor'a kim veda etti? Detaylar haberimizdedir...

SURVİVOR YASİN ELENDİ Mİ?

Final turunda, Yunus Emre ve Yasin karşı karşıya geldi. Yasin, sakatlığına rağmen zorlukla Yunus Emre'ye karşı mücadele etti. Düelloyu izleyenlerin kalpleri ağızlarına geldi. Maçı kaybeden isim haftanın elenen kişisi oldu ve adaya veda etti. Final düellosunun galibi, 6-4'lük skorla Yunus Emre oldu. Böylelikle Yunus Emre, adaylık pozisyonundan kurtuldu ve adada kalmaya devam edecek. Yasin ise Survivor'a veda eden isim olarak ayrıldı.

Yasin Obuz veda konuşmasında şöyle devam etti:

"Sakat sakat 16-17 oyun oynadım. Böyle olmasını ben de istemezdim ama gerçekten ayağım gitmiyordu artık. Parkuru artık kendime ayıp nerdeyse olmasa yürüyerek geçektim. Ancak bu kadar oluyordu. Bugün Batuhan'ı tebrik ediyorum beni yendi. Yunus Emre'yi tebrik ediyorum o da beni yendi. 4-4'e geldi uzatmaya geldi. Ama 4-4'ten sonra artık bitişti. 4-3 öne geçmeme rağmen yine olmadı yani. Ayağım izin vermedi maalesef çok üzgünüm. Buradan arkadaşlarıma verebileceğim en büyük öneri son bir ay çok çok dikkat etsinler bu işin şakası yok. Son bir ay kalmış sakatlık demeden oynamanız gerekiyor ve çok dikkat etmeniz gerekiyor. Herkes hakkını helal etsin hepinizi çok seviyorum. Mavi takımımla zaten vedalaşacağım söyleyeceklerim bundan ibaret. Kendinize iyi bakın buraya kadarmış."