Fox TV'nin yeni dizisi Adım Farah uyarlama mı merak ediliyor. Konu hakkında vatandaşlar, Adım Farah uyarlama mı? Adım Farah hangi dizi ve kitaptan uyarlamadır? Adım Farah dizisi hangi yabancı diziden uyarlama? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Başrollerini Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in paylaştığı "Adım Farah" dizisinden ilk fragmanı yayınlandı. Dizinin nerede çekildiği merak edildi. Peki, Adım Farah uyarlama mı? Adım Farah hangi dizi ve kitaptan uyarlamadır? Adım Farah dizisi hangi yabancı diziden uyarlama? Detaylar sizlerle...

ADIM FARAH UYARLAMA MI?

Adım Farah dizisi "The Cleaning Lady" dizisinden uyarlamadır. Bu dizi daha önceden Arjantin yapımı olan "La chica que limpia" dizisidir. Bu dizinin daha önceden ABD ve Meksika gibi ülkelerde de uyarlaması çekilmişti.

ADIM FARAH KONUSU NEDİR?

"Adım Farah" ülkesinden kaçmak durumunda kalan ve yasa dışı olarak oğluyla birlikte hayatta kalma mücadelesi veren Farah'ın istemeden bir cinayete şahit olması ve aynı gece tanıştığı Tahir Lekesiz ile kesişen hayatlarını konu alıyor.

ADIM FARAH OYUNCU KADROSU

Engin Akyürek

Demet Özdemir

Fırat Tanış

Senan Kara

Lale Başar

Oktay Çubuk

Mustafa Avkıran

Ali Sürmeli