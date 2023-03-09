Adım Farah Orhan kimdir, kim canlandırıyor, gerçekte kim? Adım Farah Orhan Koşaner (Ali Sürmeli) kimdir, kaç yaşında, nereli?

Adım Farah, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 1 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur'un kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Adım Farah dizisi Orhan kimdir, kim canlandırıyor? Adım Farah Orhan Koşaner (Ali Sürmeli) kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayrıntılar sizlerle...

ADIM FARAH ORHAN KOŞANER KİMDİR?

Orhan Koşaner

ALİ SÜRMELİ

Mehmet'in ve Gönül'ün babası, Perihan'ın kocasıdır. 61 yaşında. Emniyet teşkilatının efsanelerinden, emekli ilçe emniyet müdürü.Güçlü, karizmatik bir adam, emekli olduğu halde hala Emniyet Teşkilatı tarafından saygıyla davranılan, sözü dikkate alınan, örnek gösterilen bir kişiliktir.

ADIM FARAH ORHAN KOŞANER KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Adım Farah dizisinde Orhan Koşaner karakterini "Ali Sürmeli" canlandırmaktadır.

ALİ SÜRMELİ KİMDİR?

Ali Sürmeli (7 Nisan 1959, Bingöl), Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur.

Zaza asıllı Aslen Muş - Varto Omeriyan köyündendir. Babası Anadolu'da birçok şehirde görev yapmış bir postacıydı. Babasının görevleri nedeni ile Solhan, Karlıova, Elazığ, Palu, Kovancılar, Diyarbakır ve Bursa da bulundu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden mezun (1985) olan Sürmeli, Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Sinema filmleri ve dizilerde oynadı. İlk başrolü 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay'ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı filmdir. Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Zaza Dayı karakterini canlandırdı. Daha sonra Çarpışma adlı dizide Cansız rolünü canlandırdı. Son olarak, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Doğan Baba karakteriyle rol aldı.