Mehmet Akarca Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi dün itibarıyla dolmuştu. Bu kapsamda, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da sandık kuruldu ve sabah 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti. Birçok kişi adayların kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Adem Albayrak kimdir? Yargıtay Başkan adayı Adem Albayrak kaç yaşında, nereli?

ADEM ALBAYRAK KİMDİR?

20.01.1963 tarihinde Kayseri'de doğmuştur. Kayseri Sümer Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Hâkkari'de asteğmen olarak yapmıştır.

Kayseri hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Albayrak; sırasıyla Hilvan/Şanlıurfa, Niksar/Tokat, Sorgun/Yozgat, Kızılcahamam/Ankara, Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Tetkik Hâkimliği ve Ankara Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.

16.12.2013 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Adem Albayrak, halen Yargıtay Onbeşinci Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmekte iken,Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 12.01.2021 tarihinde Birinci Başkan Vekilliğine (Hukuk Bölümü) seçilmiş olup, halen bu görevi sürdürmektedir.

Daha önce Arabuluculuk Kurul Üyeliği de yapan Albayrak,arabuluculuk konusunda eğitim görevlisi olarak çalışmış, ayrıca Türkiye Adalet Akademisinde hukukla ilgili derslerde de görev almış ve Bölge Adliye Mahkemelerinde görevlendirilen hukuk hakimlerine 'istinaf' konusunda eğitimler vermiştir.

Albayrak'ın "6100 Sayılı Kanuna Göre Yazılmış Uygulamada Asliye Hukuk Davaları", "Hukukta İstinaf Uygulaması", Avukatlar İçin Sorularla İstinaf El Kitabı", "İhtiyati Tedbir " ve "Hukuk Yargılamasında Duruşma Yönetimi" (ortak eser) adlı kitapları, "Alfabetik MedeniUsul Hukuku"(ortak eser), "Adli Yazışmalar" (ortak eser), "Sorularla Arabuluculuk" (ortak eser) ve çeşitli dergilerde hukuk alanında yayınlanmış hakemli makaleleri vardır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

YARGITAY'DA YENİ BAŞKAN KİM OLACAK?

Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da sandık kuruldu ve sabah 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.