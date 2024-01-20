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Adana Demirspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adana Demirspor - Ankaragücü maçı nereden izlenir?

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Adana Demirspor - Ankaragücü maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adana Demirspor - Ankaragücü maçı ne zaman?

20 Ocak Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Adana Demirspor - Ankaragücü maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Maç Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Adana Demirspor - Ankaragücü CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Adana Demirspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adana Demirspor - Ankaragücü maçı nereden izlenir?

ADANA DEMİRSPOR - ANKARAGÜCÜ HANGİ KANALDA?

20 Ocak 2024 tarihinde Adana Demirspor ile Ankaragücü arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 2 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır. Maçın başlama saati 19:00'dir. Karşılaşma, Yeni Adana Stadyumu'nda gerçekleştirilecektir. Ligde çıktığı 20 karşılaşmada 29 puan toplayan ve 6. sırada yer alan Adana Demirspor, 24 puanla ligin 12. sırasındaki rakibi karşısında galibiyet arayacak. Maç biletinin fiyatları ise şu şekilde:

"Batı tribün üst 100 TL, batı tribün alt 150 TL, kale arkaları alt 100 TL, kale arkaları üst 80 TL, maraton üst 100 TL, maraton alt 150 TL, güney balkon 150 TL" - ADANA

Emir Ceran
Emir Ceran
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