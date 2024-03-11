Abdurrezzak İlbeyi kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Abdurrezzak İlbeyi kaç yaşında, nereli?
Yeniden Refah Partisi İstanbul-Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Abdurrezzak İlbeyi kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Abdurrezzak İlbeyi kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul-Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Abdurrezzak İlbeyi kaç yaşında, nereli?
Abdurrezzak İlbeyi kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul- Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Abdurrezzak İlbeyi kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul-Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Abdurrezzak İlbeyi kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Abdurrezzak İlbeyi kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul-Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Abdurrezzak İlbeyi nereli? Detaylar haberimizdedir…
ABDURREZZAK İLBEYİ KİMDİR?
Abdurrezzak İlbeyi, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi İstanbul-Arnavutköy Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.