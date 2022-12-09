Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı Gelin Evi, Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geliyor. Büyük izleyici kitlesine hakim olan Gelin Evi programında 9 Aralık günü kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merak ediliyor. Peki, 9 Aralık Gelin Evi bugün kim birinci oldu? Gelin Evi bugün kim elendi?

9 Aralık Gelin Evi bugün kim birinci oldu? sorusu Gelin Evi izleyicileri tarafından merak ediliyor. Show TV ekranlarında yayınlanan Gelin Evi programında yarışan gelinlerin gün sonunda aldığı puanlar merak ediliyor. Arama motorlarında 9 Aralık Gelin Evi bugün kim birinci oldu? Gelin Evi bugün kim elendi? araması yapılıyor. İşte detaylar...

9 ARALIK GELİN EVİ BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Bu haftanın toplamında 28 puan ile Burcu Hanım birinci olarak 5 tam altın ve 5 bileziği kazandı.