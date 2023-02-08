8 Şubat 2023 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 8 Şubat Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 2724 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 8 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 8 Şubat 2023 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 8 Şubat 2023 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

8 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 8 Şubat 2023 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 8 Şubat 2023 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Anayasanın 119 uncu Maddesi ile 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendine Göre Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İllerinde 8/2/2023 Çarşamba Günü Saat 01.00'dan İtibaren Üç Ay Süreyle Olağanüstü Hal İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6785)

YÖNETMELİKLER

–– 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun Uygulanmasına Ait Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez İhale Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Ayniyat Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Spor Genel Müdürlüğü Spor Kontrolörlüğü Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Mali Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Sigorta Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 548)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri