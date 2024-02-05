6 Şubat'ta ne oldu, bugünün önemi ne?

Türkiye'de, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Bursa, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. 6 Şubat'ta ne oldu, bugünün önemi ne?

6 ŞUBAT'DA NE OLDU?

120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremler 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır yıkımlara yol açtı.

Ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edilirken, deprem bölgesinde ise OHAL kararı alındı.

Tüm kamu kuruluşları, mahalli idareler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin seferber olduğu deprem sonrası, bölgeye su, gıda, ilaç ve giyecek başta olmak üzere tüm yaşam malzemeleri hızla gönderildi.

Depremlerde yıkılan 38 bin 901 binada arama, yaşam olduğu belirlenen 26 bin binada arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirildi.

Bölgede müdahale çalışmaları kapsamında 11 bin 488'i uluslararası, 35 bin 250'si arama kurtarma, 142 bini güvenlik personeli olmak üzere toplam 650 bin personel görev yaptı.

Bölgede 350 çadır kent alanında 645 bin çadır, 414 konteyner kentte ise 215 bin 224 konteyner kuruldu.

6 ŞUBAT DEPREMİ SAAT KAÇTA OLDU, KAÇ DAKİKA SÜRDÜ?

Kandilli Rasathanesi, 6 Şubat'ta Maraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Sismik dalgaların modelleme çalışmasında 04:17 depreminin 3 farklı şok ile meydana geldiği ve depremin 80 saniyeden daha uzun sürdüğü belirlenmiştir" denildi.

6 ŞUBAT DEPREMİ NEDENİYLE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

6 Şubat depremi nedeniyle 53 bin 537 kişi öldü, 107 bin 213 kişi de yaralandı.

BURSA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Hatay ve Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil edildi.

'Asrın felkati' olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay ve Kahramanmaraş'ta eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin en yıkıcı etkisinin görüldüğü Hatay'da felaketin yıl dönümünde eğitime 1 gün ara verildi. Eğitimle ilgili alınan karar Hatay Valiliği tarafından duyuruldu.

Hatay Valiliği, konuyla ilgili yaptığı duyuruda büyük afetin birinci yıl dönümünde eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildiğini bildirdi. Buna göre kentte yarın (6 Şubat) okullarda eğitim ve öğretim yapılmayacak.

KAHRAMANMARAŞ'TA DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

6 Şubat depreminin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da eğitime 1 gün ara verildi. Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"6 Şubat 2023'te ilimiz merkezli meydana gelen depremlerin yıl dönümü sebebiyle taziye ve mezarlık ziyaretleri, anma törenlerinden kaynaklı ilimiz genelinde trafik yoğunluğu yaşanacaktır. Buna ek olarak öğrenci taşımasında kullanılan servis araçları da fazladan bir trafik yoğunluğu oluşturacaktır. Bu sebeple ilimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okul ve kurumlardaki eğitim ve öğretime 6 Şubat 2024 tarihinde bir gün süreyle ara verilmiştir."

DEPREM AYETLERİ

Doğal afetlereden biri olan deprem, Kur'an'da çeşitli şekillerde yer alıyor. İşte, ayetlerle deprem:

De ki (Allah), üzerinizden veya ayaklarınızın altından, azap göndermeye kadirdir. Yahut bir fırkayı(milleti) musallat ederek bazınıza, bazınızın azabını tattırır. Bak! Ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz? Umulur ki fıkhederler (aklederler). [EN'AM(6)/65]

(Arkasından) onları, bir 'sarsıntı' yakaladı. Yurtlarında diz çökmüş olarak sabahladılar. [ARAF (7)/ 78]

Böylece onları bir 'sarsıntı' tuttu. Arkasından da yurtlarında, diz çökmüş olarak sabahladılar. [ARAF(7)/91]

Arz'da, birbirine komşu 'kıtalar', üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır. Öyle ki bunlar, aynı su ile sulandığı halde, ürünlerden bazısını bazısından üstün kılıyoruz. Muhakkak bunda, akledecek bir kavim için, ayetler vardır. [RAD(13)/4]

Sizi, sarsmasın diye, Arz'a dağlar bıraktı. Irmaklar ve yollar (kıldı). Umulur ki doğru yolu bulursunuz. [NAHL(16)/15]

Onlardan öncekiler de plan(düzen-tuzak) kurdular. Allah, binalarının temellerinden geldi, tavanlarını üzerlerine çökertti. Onlara azap, şuurunda olmadıkları bir yerden geldi. [NAHL(16)/26]

O kötülükle, plan(tuzak-düzen) kuran kimseler, Allah'ın kendilerini, yere geçirmeyeceğinden veya şuurunda olmadıkları bir yerden, onlara azabın gelmesinden emin mi oldular? [NAHL(16)/45]

(Allah'ın), kara tarafında(yanında) sizi, yere batırmayacağından yahut üzerinize "taş-dolu kasırgası" göndermeyeceğinden emin misiniz? Sonra, kendinize bir vekil de bulamazsınız. [İSRA(17)/68]

Ve onları sarsmasın diye, Arz da dağları kıldık(yarattık). Yine onda(dağlarda), yollar açtık, umulur ki hidayet(doğru yolu) bulurlar. [ENBİYA(21)/31]

Biz, onların her birini günahlarıyla yakaladık. Onlardan kiminin üzerine, 'taş-dolu kasırgası' gönderdik, kimini, 'şiddetli bir ses' yakaladı, kimini, 'yerin dibine' geçirdik ve kimini de suda boğduk. Allah, onlara zulmetmedi, ancak onlar kendilerine zulmettiler. [ANKEBUT(29)/40]

İnsanların elleriyle kazandıkları(yaptıkları) dolayısıyla, karada ve denizde fesat(büyük olaylar) ortaya çıktı. (O) bazı yaptıkları(şeylerin) karşılığını tatmaları için! Umulur ki dönerler! [RUM(30)/41]

(Allah), Gökleri, dayanak olmaksızın yarattı, siz onu görüyorsunuz. Sizi sarsmasın diye, Arz'a, dağlar bıraktı ve orada her canlıdan yaydı. Biz Gök'ten su indirdik, böylece orada, her kerim(güzel) çiftten bitki bitirdik. [LOKMAN(31)/10]

Onlar, Gök'ten ve Arz'dan, arkalarında(geçmişte) ve önlerinde(gelecekte) olacakları görmüyorlar mı? Şayet dilersek, onları 'Arz'a batırırız' veya üzerlerine 'Gök'ten bir kütle(göktaşı)' düşürürüz. Muhakkak bunda, (Allah'a) yönelen köleler için bir ayet vardır. [SEBE(34)/9]

Gök'te ki o kimsenin(Mikail'in), sizi Arz'a geçirmeyeceğinden emin mi oldunuz? O zaman Arz sarsılır(depremler olur).

O'nun üzerinize "taş-dolu kasırgası" göndermeyeceğinden emin misiniz? Yakında bileceksiniz, Benim uyarım(korkutmam) nasılmış? [MÜLK(67)/16-17]

DEPREM GEÇMİŞ OLSUN MESAJI VE TAZİYE MESAJLARI

"6 Şubat 2023'te yaşadığımız depremde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz. Acımız hala taze, unutmayacağız."

"Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Başımız sağ olsun."

Depremin yarattığı acıyı yürekten hissediyor, sevdiklerini kaybedenlere baş sağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Sizlerle birlikteyiz, yaşadığınız acıları paylaşıyor ve sevgiyle sarılıyoruz.

6 Şubat Depremi'ni unutmadık, unutmayacağız. Kaybettiğimiz canları saygı ve özlemle anıyoruz, acılarını paylaşıyoruz.

6 Şubat'ın acısı kalbimizde ilk günkü gibi... Depremde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileriz.

Bu gece dualarımızda 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde hayatını kaybetmiş olan kardeşlerimiz var.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem felaketinin ardından 1 yıl geçti. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalıp yaşam mücadelesi verenlere de sabır diliyorum.

6 Şubat Depreminin 1. yılında, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmet ve saygıyla anıyoruz.

6 Şubat 2023, Saat: 04.17 ... Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyorum.

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 6 Şubat sabahı 04.17'de meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremden 9 saat sonra 7.6 şiddetinde bir sartıntı daha yaşandı. Allah depremde hayatını kaybeden 50 binden fazla insanımıza rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun.

"Bir daha böyle acılar yaşanmaması için depreme karşı bilinçli olmalı ve gerekli önlemleri almalıyız."

"Depremden etkilenen tüm illere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Birlikte daha güçlü yarınlara."

6 Şubat Depremi'nde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, yaşanan acıları bir kez daha yüreklerimizde hissediyoruz. Sevgi ve dayanışma ile bu zor günleri birlikte aşacağız.

"Unutmayacağız, unutturmayacağız. 6 Şubat acımızı ve kayıplarımızı asla unutmayacağız."

2/10 6 Şubat Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Böylesi bir felaketin ne ülkemizde ne de dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum.

6 Şubat Depremi'ni unutmadık, unutmayacağız. Kaybettiğimiz canları saygı ve özlemle anıyoruz, acılarını paylaşıyoruz.

6 Şubat 2023, Unutmadık. Unutmayacağız.

3/10 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem felaketinin ardından 1 yıl geçti. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara da sabır diliyorum.

"Depremin yıldönümünde yaşananları hatırlamak, gelecekteki felaketlere hazırlıklı olmak için önemlidir. Unutmayalım, birlikte güçlüyüz."

"6 Şubat Depremi'nde hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır ve metanet diliyor, yaraları hala taze olan herkesin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz."

4/10 "Depremin yıldönümünde sevdiklerimizi kaybetmiş olan herkesin yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Acılarınızı paylaşıyor, güçlü olmanızı diliyoruz."

6 Şubat Depreminin 1. yılında, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmet ve saygıyla anıyoruz..

Toprak titrediğinde yüreklerimizdeki sevgi ve dayanışma da titredi. Bugün, birbirimize kenetlenerek, sevdiklerimizi anacağız.

6 Şubat'ın acı hatıralarıyla dolu bu gün, birlik olma ve sevgiyi çoğaltma zamanıdır. Kayıplarımızı dualarla anıyoruz.

Depremin yıldönümünde yaşananları hatırlamak, gelecekteki felaketlere hazırlıklı olmak için önemlidir. Depremin yıldönümünün denk geldiği bu mübarek Miraç Kandili gecesinde Allah dualarımızı kabul, geride kalanlara hayırlı ve sağlıklı ömürler nasip etsin.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin 1. yılında sevdiklerini kaybetmiş olan herkesin yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Acılarınızı paylaşıyoruz.

6 Şubat 2023 sabahı yüreğimiz yandı. Böyle bir felatin bir daha yaşanmaması duasıyla. Hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, yakınlarına sabır diliyorum.

Allah'ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelecek bütün felaketlerden beni, ailemi, milletimi koru. Amin.

"6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketi, yüreklerimizde derin izler bıraktı. Kaybettiklerimizi saygı ve rahmetle anıyor, hayatta olanlara güç ve sabır diliyoruz."

"Depremin yıl dönümünde, sevdiklerimizi kaybetmiş olmanın acısı hala taze. Ancak birbirimize kenetlenerek, bu zorlu günleri birlikte aşacağımıza olan inancımızı kaybetmiyoruz."

"6 Şubat'ta yaşadığımız deprem, bize hayatın ne kadar kırılgan olduğunu hatırlattı. Bugün, kaybettiklerimizi anarak, hayatta olanları daha fazla sevmek ve değer vermek için bir fırsat."

"Depremin yaraları hala kapanmadı, ancak birlikte güçlü olma zamanı geldi. Bugün, sevdiklerimizi kaybettiğimiz 6 Şubat'ı anarak, geleceğe daha umut dolu bakma kararı alıyoruz."

"Acılarla dolu bir tarih olan 6 Şubat, bize dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Birbirimize destek olmak ve sevgimizi paylaşmak, bu zor günleri daha kolay atlatmamıza yardımcı olacak."

6 Şubat Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Böylesi bir felaketin ne ülkemizde ne de dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum.

6 Şubat Depremi'ni unutmadık, unutmayacağız. Kaybettiğimiz canları saygı ve özlemle anıyoruz, acılarını paylaşıyoruz.

"Bugün, geçmişte yaşadığımız depremin izlerini silmek mümkün olmayabilir, ancak birbirimize destek olarak, geleceği daha güvenli bir şekilde inşa edebiliriz. Unutmayalım, birlikte daha güçlüyüz."

Bugün 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin de yıldönümü. Depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dilerim.

"6 Şubat Depremi'nde yaşananları unutmadık, unutmayacağız. Kaybettiğimiz her canı saygı ve özlemle anıyor, bu gibi felaketlerin bir daha yaşanmaması için daha fazla önlem alınmasını umuyoruz."

"Depremin yıldönümünde bir kez daha hatırlıyoruz ki, doğal afetler karşısında dayanışma ve yardımlaşma en büyük gücümüzdür. Acılarımızı birlikte paylaşıyoruz, geleceğe umutla bakıyoruz."

Biz, yıkılan bir şehrin ayakta kalan çocuklarıyız. Unutmadık, unutmayacağız.

6 Şubat Depremi'nde hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır ve metanet diliyor, yaraları hala taze olan herkesin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz.

Bugün 6 Şubat depreminin 1. yılı. Rabbim aynı çaresizliği bir daha yaşatmasın.

6 Şubat 2023, Unutmadık. Unutmayacağız.

"6 Şubat'ta yaşanan depremde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, bu acı günün insanlık için bir dönüm noktası olması dileğiyle, birbirimize sevgiyle sarılmaya devam ediyoruz."

6 Şubat 2023 sabahı yüreğimiz yandı. Böyle bir felatin bir daha yaşanmaması duasıyla. Hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, yakınlarına sabır diliyorum.

Allah'ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelecek bütün felaketlerden beni, ailemi, milletimi koru. Amin.

Bugün 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin de yıldönümü. Depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dilerim.