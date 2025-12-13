500 bin sosyal konutta son viraj! Başvuru için süre daralıyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Yüzyılın Sosyal Konut Projesi'nde başvuru sürecinde son haftaya girildi. Yurt genelinde 81 il için planlanan 500 bin sosyal konu projesine bugüne kadar yaklaşık 5.5 milyon kişi başvurdu. Başvurular e-Devlet üzerinden 18 Aralık Perşembe, bankalar aracılığıyla ise 19 Aralık Cuma günü bitecek.
BAŞVURULAR İÇİN SON HAFTA
FARKLI DAİRE SEÇENEKLERİ VE ÖZEL KONTENJANLAR
Proje kapsamında satışa sunulacak konutlar, farklı ihtiyaçlara hitap edecek şekilde planlandı. Bu kapsamda 55 metrekarelik 1+1, 65 metrekarelik 2+1 ve 80 metrekarelik 2+1 daire seçenekleri bulunuyor.
Sosyal devlet anlayışı doğrultusunda projede çeşitli gruplara özel kontenjanlar da ayrıldı. Konutların yüzde 20'si emeklilere, yüzde 20'si 18-30 yaş arası gençlere, yüzde 10'u ise üç ve daha fazla çocuğu olan ailelere tahsis edilecek. Engelli vatandaşlar ile şehit yakınları ve gaziler için de yüzde 5'erlik kontenjan ayrılması planlandı.
İSTANBUL'DA KİRALIK SOSYAL KONUT MODELİ
İstanbul'da uygulanacak "Kiralık Sosyal Konut Projesi" ile belirlenen kriterleri karşılayan vatandaşlar, kiralık konutlardan yararlanabilecek. Bu projede de hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek.
KURALAR 29 ARALIK'TA BAŞLIYOR
Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahiplerini belirleyecek kura takvimi devreye girecek. İlk kuraların 29 Aralık'ta çekilmesi planlanırken, kura sürecinin Şubat 2026'ya kadar devam etmesi öngörülüyor. Hak sahiplerine ilk konut teslimlerinin ise Mart 2027 tarihinde yapılması hedefleniyor.
EVLERİN FİYATI NE KADAR?
İşte 500 bin sosyal konut projesi için örnek ödeme planları
ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANLARI
55 metrekarelik 1+1
Satış fiyatı: 1 milyon 800 bin TL
Taksit tutarı: 6 bin 750 TL
65 metrekarelik 2+1
Satış fiyatı: 2 milyon 200 bin TL
Taksit tutarı: 8 bin 250 TL
80 metrekarelik 2+1
Satış fiyatı: 2 milyon 650 bin TL
Taksit tutarı: 9 bin 938 TL
İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANLARI
55 metrekarelik 1+1
Satış fiyatı: 1 milyon 950 bin TL
Taksit tutarı: 7 bin 313 TL
65 metrekarelik 2+1
Satış fiyatı: 2 milyon 450 bin TL
Taksit tutarı: 9 bin 188 TL
80 metrekarelik 2+1
Satış fiyatı: 2 milyon 950 bin TL
Taksit tutarı: 11 bin 63 TL