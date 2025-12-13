Haberler

500 bin sosyal konutta son viraj! Başvuru için süre daralıyor

500 bin sosyal konutta son viraj! Başvuru için süre daralıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Yüzyılın Sosyal Konut Projesi'nde başvuru sürecinde son haftaya girildi. Yurt genelinde 81 il için planlanan 500 bin sosyal konu projesine bugüne kadar yaklaşık 5.5 milyon kişi başvurdu. Başvurular e-Devlet üzerinden 18 Aralık Perşembe, bankalar aracılığıyla ise 19 Aralık Cuma günü bitecek.

  • 500 bin sosyal konut projesine bugüne kadar yaklaşık 5,5 milyon kişi başvurdu.
  • Başvurular e-Devlet üzerinden 18 Aralık Perşembe, bankalar aracılığıyla 19 Aralık Cuma günü sona erecek.
  • Konutların yüzde 20'si emeklilere, yüzde 20'si 18-30 yaş arası gençlere, yüzde 10'u üç ve daha fazla çocuğu olan ailelere tahsis edilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen ve Türkiye genelinde 81 ili kapsayan 500 bin sosyal konut projesinde başvuru sürecinin sonuna gelindi.

BAŞVURULAR İÇİN SON HAFTA

Depreme dayanıklı, güvenli ve erişilebilir konut hedefiyle hayata geçirilen projeye bugüne kadar yaklaşık 5,5 milyon kişi başvurdu.

Başvurular, e-Devlet üzerinden 18 Aralık Perşembe, bankalar aracılığıyla ise 19 Aralık Cuma günü sona erecek.

500 bin sosyal konutta son viraj! Başvuru için süre daralıyor

FARKLI DAİRE SEÇENEKLERİ VE ÖZEL KONTENJANLAR

Proje kapsamında satışa sunulacak konutlar, farklı ihtiyaçlara hitap edecek şekilde planlandı. Bu kapsamda 55 metrekarelik 1+1, 65 metrekarelik 2+1 ve 80 metrekarelik 2+1 daire seçenekleri bulunuyor.

Sosyal devlet anlayışı doğrultusunda projede çeşitli gruplara özel kontenjanlar da ayrıldı. Konutların yüzde 20'si emeklilere, yüzde 20'si 18-30 yaş arası gençlere, yüzde 10'u ise üç ve daha fazla çocuğu olan ailelere tahsis edilecek. Engelli vatandaşlar ile şehit yakınları ve gaziler için de yüzde 5'erlik kontenjan ayrılması planlandı.

500 bin sosyal konutta son viraj! Başvuru için süre daralıyor

İSTANBUL'DA KİRALIK SOSYAL KONUT MODELİ

İstanbul'da uygulanacak "Kiralık Sosyal Konut Projesi" ile belirlenen kriterleri karşılayan vatandaşlar, kiralık konutlardan yararlanabilecek. Bu projede de hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek.

KURALAR 29 ARALIK'TA BAŞLIYOR

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahiplerini belirleyecek kura takvimi devreye girecek. İlk kuraların 29 Aralık'ta çekilmesi planlanırken, kura sürecinin Şubat 2026'ya kadar devam etmesi öngörülüyor. Hak sahiplerine ilk konut teslimlerinin ise Mart 2027 tarihinde yapılması hedefleniyor.

500 bin sosyal konutta son viraj! Başvuru için süre daralıyor

EVLERİN FİYATI NE KADAR?

İşte 500 bin sosyal konut projesi için örnek ödeme planları

ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANLARI

55 metrekarelik 1+1

Satış fiyatı: 1 milyon 800 bin TL

Taksit tutarı: 6 bin 750 TL

65 metrekarelik 2+1

Satış fiyatı: 2 milyon 200 bin TL

Taksit tutarı: 8 bin 250 TL

80 metrekarelik 2+1

Satış fiyatı: 2 milyon 650 bin TL

Taksit tutarı: 9 bin 938 TL

İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANLARI

55 metrekarelik 1+1

Satış fiyatı: 1 milyon 950 bin TL

Taksit tutarı: 7 bin 313 TL

65 metrekarelik 2+1

Satış fiyatı: 2 milyon 450 bin TL

Taksit tutarı: 9 bin 188 TL

80 metrekarelik 2+1

Satış fiyatı: 2 milyon 950 bin TL

Taksit tutarı: 11 bin 63 TL

Çağla Taşçı
Haberler.com / Emlak
Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver

Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
Üvey çocuğuna işkence edip ölümüne neden olan anne idam edildi

İşkenceci üvey anne idam edildi
Tuğyan Ülkem Gülter'in annesinin cezazesindeki görüntüleri yeniden gündem oldu

Cenazedeki Oscarlık performansı yeniden gündem oldu
Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları: Yüz ifadesi şekilden şekile girdi

Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları
Hande Erçel'den aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…

Aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok
Arda Güler, Türk futbol tarihine geçti

Yok artık Arda! Adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırdı
Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırıp koridora çıkınca çete harekete geçiyordu

Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırınca harekete geçiyorlardı
Özgür Özel'den canlı yayında İmamoğlu gafı: Bizim adayımız belli...

Cumhurbaşkanı adayını açıklarken dili fena sürçtü! İmamoğlu gafı
title