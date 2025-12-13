500 bin sosyal konutta son viraj! Başvuru için süre daralıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen ve Türkiye genelinde 81 ili kapsayan 500 bin sosyal konut projesinde başvuru sürecinin sonuna gelindi.

BAŞVURULAR İÇİN SON HAFTA

Depreme dayanıklı, güvenli ve erişilebilir konut hedefiyle hayata geçirilen projeye bugüne kadar yaklaşık 5,5 milyon kişi başvurdu.

Başvurular, e-Devlet üzerinden 18 Aralık Perşembe, bankalar aracılığıyla ise 19 Aralık Cuma günü sona erecek.

FARKLI DAİRE SEÇENEKLERİ VE ÖZEL KONTENJANLAR

Proje kapsamında satışa sunulacak konutlar, farklı ihtiyaçlara hitap edecek şekilde planlandı. Bu kapsamda 55 metrekarelik 1+1, 65 metrekarelik 2+1 ve 80 metrekarelik 2+1 daire seçenekleri bulunuyor.

Sosyal devlet anlayışı doğrultusunda projede çeşitli gruplara özel kontenjanlar da ayrıldı. Konutların yüzde 20'si emeklilere, yüzde 20'si 18-30 yaş arası gençlere, yüzde 10'u ise üç ve daha fazla çocuğu olan ailelere tahsis edilecek. Engelli vatandaşlar ile şehit yakınları ve gaziler için de yüzde 5'erlik kontenjan ayrılması planlandı.

İSTANBUL'DA KİRALIK SOSYAL KONUT MODELİ

İstanbul'da uygulanacak "Kiralık Sosyal Konut Projesi" ile belirlenen kriterleri karşılayan vatandaşlar, kiralık konutlardan yararlanabilecek. Bu projede de hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek.

KURALAR 29 ARALIK'TA BAŞLIYOR

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahiplerini belirleyecek kura takvimi devreye girecek. İlk kuraların 29 Aralık'ta çekilmesi planlanırken, kura sürecinin Şubat 2026'ya kadar devam etmesi öngörülüyor. Hak sahiplerine ilk konut teslimlerinin ise Mart 2027 tarihinde yapılması hedefleniyor.

EVLERİN FİYATI NE KADAR?

İşte 500 bin sosyal konut projesi için örnek ödeme planları

ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANLARI

55 metrekarelik 1+1

Satış fiyatı: 1 milyon 800 bin TL

Taksit tutarı: 6 bin 750 TL

65 metrekarelik 2+1

Satış fiyatı: 2 milyon 200 bin TL

Taksit tutarı: 8 bin 250 TL

80 metrekarelik 2+1

Satış fiyatı: 2 milyon 650 bin TL

Taksit tutarı: 9 bin 938 TL

İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANLARI

55 metrekarelik 1+1

Satış fiyatı: 1 milyon 950 bin TL

Taksit tutarı: 7 bin 313 TL

65 metrekarelik 2+1

Satış fiyatı: 2 milyon 450 bin TL

Taksit tutarı: 9 bin 188 TL

80 metrekarelik 2+1

Satış fiyatı: 2 milyon 950 bin TL

Taksit tutarı: 11 bin 63 TL