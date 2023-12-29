5 Bin TL ikramiye ne zaman, saat kaçta yatacak? Sorusu, ikramiyenin ödenmesini merak etmekte olan Çalışan emekliler başta olmak üzere Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler ve daha birçok kişi tarafından internet üzerinde araştırılmakta. Çalışan emeklilere yönelik belirlenen 5 bin liralık ikramiye ödeme tarihi kesinleşti. Peki, 5 Bin TL ikramiye ne zaman, saat kaçta yatacak? Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye bugün ödenecek mi?

5 BİN TL İKRAMİYE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YATACAK?

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı ikramiye alamamıştı. Böylece ikramiyeden daha önce kapsam dışı kalan çalışan emeklilerin tamamı faydalanabilecek.

ÇALIŞAN EMEKLİLER 5000 TL NE ZAMAN ALACAK?

Çalışan emeklilere yönelik 5,000 TL'lik ikramiye ödeme tarihi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanan torba yasa kapsamında belirlendi. 28-29 Aralık tarihlerinde, yaklaşık 5 milyon çalışan emekli, bu özel ikramiyelerini alacak.