4. ev neyi temsil eder? Astrolojide 4. ev neyi temsil eder merak edilen konular arasında yer alıyor. Doğum haritasına bakan veya baktıran astrolojiyle ilgilenen insanlar, doğum haritasında yer alan evlerden biri olan 4.ev konuları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Astrolojide 4. ev konuları hakkında konu başlıkları meraklıları için haberimizde derlenmiştir. Peki, 4. ev neyi temsil eder? Astrolojide 4. ev konuları! Astrolojide 4. ev nedir, neyi simgeler? İşte detaylar...

4. EV NEYİ TEMSİL EDER?

Astrolojide 4. evin neyi temsil ettiği ve 4. ev konuları doğum haritası yorumlarken edinilmesi gereken en temel astroloji bilgileri arasında yer almaktadır. Peki, 4. ev neyi temsil eder? İşte, astrolojide 4. ev konuları:

Astrolojide 4. ev; bireyin ailesini, anne ve baba rollerini, yaşadığı koşulları temsil eder. 4. ev doğum haritasının en dip noktasıdır. Çünkü; 4. ev herkesten gizlediğimiz özel hayatımız ile ilgili bilgileri içerir. Gelenekleri ne kadar özümsediğimiz, alışkanlıklarımız, genetik bilgilerimiz, anne ve babamızın kişiliğinin bizi nasıl etkilediği, geçmişten bize miras kalan değerler, yaşamımıza yön verecek temel esaslar 4. ev konuları olarak sıralanabilir.

4. EV KONULARI

Aile,

Taşınmaz varlıklar,

Kökler, atalar,

Ebeveynler,

Ev, taşınma

4. evin sahibi Yengeç Burcu'dur. Yönetici gezegeni ise; Ay'dır.

YENGEÇ BURCU ÖZELLİKLERİ

Yengeç burcunun yönetici gezegeni Ay'dır. Yengeç burcu; öncü, su elementinden, dişil bir burçtur.

Yengeç dendiği zaman ilk akla gelen denizde yaşayan kıskaçları olan canlı. Kabuğu oldukça sert fakat elinize aldığınızda göğüs tarafı ise oldukça yumuşaktır. İşte yengeçler de aslında böyledir. Dışarıdan bakıldığında sert, soğuk bir görünümleri vardır fakat tanımaya başladıkça onun ne kadar hassas olduğunu keşfedersiniz.

Bu hassaslıklarından dolayı oldukça kırılgan ve alıngan bir yapıları vardır. Fark etmeden bile onu kırabilirsiniz. Fakat onunla iyi anlaşır ve hayatına girmeyi başarabilirseniz tıpkı kendini koruduğu gibi sizi de koruduğunu gözlemleyebilirsiniz. Dişil bir burç olduğundan dolayı etki yaratmaktansa var olan etkiye tepki yaratma eğilimindedir, bu da beraberinde sürekli kendini savunmayı getiriyor.

Kendini kabul ettirme ve ait hissetmek onlar için oldukça önemli. Bir ev olsun, ilişki olsun, iş olsun içinde bulunduğu sosyal grup olsun, onun için önemli olan içinde bulunduğu düzene ait olma hissidir. Eğer gerçekten kendini o şeye ait hissederse işte o zaman mutlu olur. Çünkü o zaman koruyacak, düşünebileceği bir şeyleri olacaktır. Bu aidiyet duygusunun temelinde aslında güvenlik duygusu yatar. Ait olduğunu hissettiği kadar güvende olduğunu da hisseder.

Ondan objektif olmasını bekleyemezsiniz. Yöneticisi Ay'dır ve Ay duyguları temsil eder. İşin içine duygular karıştığı zaman, objektif, tarafsız olması ve mantıklı kararlar vermesi zorlaşır. Kendini hep bir "taraf"ı tutmak zorunda hisseder. Fakat duyguları ve düşünceleri de değişkendir, bu yüzden geçen sene çok sevdiği bir şeyden bu sene hoşlanmayabilir de.

Sık sık geçmişten bahsettiğine şahit olabilirsiniz. "Bizim zamanımızda", "Eskiden olsa" diye başlayan cümleleri sık sık duyabilirsiniz. Biraz nostaljik bir yapıları vardır. Tarihi, tarihi olayları, yaşanmışlıkları severler. Bununla beraber biriktirmeyi de severler. İyi bir koleksiyoner olabilirler.

Yöneticileri Ay onlara muazzam bir hayal gücü verir. Zaten içe dönük kişilerini de eklersek, hayal kurmak için kendilerine gerekli ortamı yaratmakta hiç zorlanmazlar. Hem içe dönüklük, hem hayalperestlik beraberinde suskunluğu da getirir. Yengeç burçları İkizler gibi çok fazla konuşmayı sevmezler, hedefleri iletişim değildir. Korumak, saklamak, büyütmek, beslemek, duygusal olarak güvende olacağı ortamı yaratmakla ilgilenirler.

Yengeç zamanı, yazın başlangıcını simgeler. Doğa olarak suların artık yavaş yavaş ısınmaya başladığı dönemdir. Denizler canlanmaya, hareketlenmeye başlar. Yengeç zamanı denizden en çok verim alınacak zaman olarak bilinir balıkçılar tarafından.

Çevresindeki insanları anaç duygularla yönetirler. Tembihlemek onların işidir. Yuva, aile, vatan, millet kavramları onlar için oldukça önemlidir. Özellikle evi onlar için sığınak görevi görür. Çocuklarına oldukça düşkün bir yapıları vardır.

Medical Astrolojiye göre; göğüs, diyafram, kadın göğüsleri, kalp, mide, böğür, dalak ve akciğerleri temsil eder.

Göğüs, mide ve memelerde ki rahatsızlıklar, yetersiz sindirim, mideyi üşütme, verem, tuzlu balgamlar, ağır öksürükler, su dolu kabarcıklar, midede yaralar, göğüste kanseri temsil eder.