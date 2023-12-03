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4 Aralık OKULLAR TATİL Mİ? Yarın (4 Aralık Pazartesi) hangi illerde okullar tatil, hangi şehirlerde okul yok?

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Meteoroloji'nin uyarısı sonrasında, fırtına İstanbul'da şiddetini artırdı ve bazı binaların çatısı uçtu. Öğrenciler ise "İstanbul, Ankara, Bursa 4 Aralık okullar tatil mi?" Sorusuna yanıt arıyor. Öğrenciler, İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağını merakla bekliyorlar. Peki, 4 Aralık OKULLAR TATİL Mİ? Yarın (4 Aralık Pazartesi) hangi illerde okullar tatil, hangi şehirlerde okul yok? İşte detaylar…

Hafta başından beri yurdun birçok bölgesinde etkili olan olumsuz hava koşulları sonrası öğrenciler hemen her gün bu sorunun cevabını araştırıyor. İstanbul, Ankara, Bursa 4 Aralık okullar tatil mi? Merak ediliyor. Meteoroloji'den yarın iki il için yağmur uyarısı geldi. Bu kapsamda birçok öğrenci tarafından 4 Aralık OKULLAR TATİL Mİ? Yarın (4 Aralık Pazartesi) hangi illerde okullar tatil, hangi şehirlerde okul yok? İşte detaylar…

4 ARALIK PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmelere göre yurdun bazı kesimlerinde yer yer olumsuz hava durumu bekleniyor. Henüz 4 Aralık Pazartesi okulların tatil olacağına ilişkin bir açıklama gerçekleştirilmedi.

Erzurum, Kars ve Ardahan'da gece hava sıcaklığının sıfırın altında olduğu ve buzlanma ile kırağın meydana geldiği bildirildi. Belediye ekipleri buz ve kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferleri, olumsuz hava koşulları sebebiyle yapılamayacak.

4 Aralık OKULLAR TATİL Mİ? Yarın (4 Aralık Pazartesi) hangi illerde okullar tatil, hangi şehirlerde okul yok?

YARIN (4 ARALIK PAZARTESİ) HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL, HANGİ ŞEHİRLERDE OKUL YOK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Aralık Pazartesi günü için 5 şehire sarı kod uyarısı verdi. Bu şehirler; Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir olarak açıklandı. Sarı kod alan bu şehirlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği yönünde açıklama yapıldı.

4 Aralık OKULLAR TATİL Mİ? Yarın (4 Aralık Pazartesi) hangi illerde okullar tatil, hangi şehirlerde okul yok?

KIRKLARELİ, EDİRNE, TEKİRDAĞ, ÇANAKKALE, BALIKESİR 4 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?

Konuya ilişkin valiliklerin resmi hesapları incelendiğinde henüz sarı kod alan bu 5 şehir için okulların tatil olup olmayacağı konusunda açıklama gelmediği gözlemleniyor.

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
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