31 Mart'ta gerçekleşecek Yerel Seçimler için Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 1 Ocak'ta başlayan seçim takvimi kapsamında, seçim süreci ve oy kullanmaya dair detaylar merak ediliyor. Birçok kişi oy kullanırken nelere dikkat edeceğini araştırıyor. Peki, 31 Mart Yerel Seçimlerinde oy pusulasının geçersiz sayılacağı durumlar neler? Oy kullanırken nelere dikkat edilmeli?

TÜM PUSULALARA KAÇ ZARFA KOYULACAK?

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.

2024 YEREL SEÇİMİNDE KAÇ PUSULA OLACAK?

31 Mart'ta gerçekleşecek mahalli idareler genel seçimlerinde 4 farklı oy kullanılacak. Her bir oy için 4 farklı renkte oy pusulası yer alacak.

ÖNCE HANGİ OYLAR SAYILACAK?

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

OY PUSULASININ GEÇERLİ VEYA GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR NELER?

YSK, yerel seçime ilişkin örnek pusula şablonlarını yayınladı. Oyların geçerli veya geçersiz sayılacağı bazı durumlar şu şekilde;